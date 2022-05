Defensa de Cucho pide extinguir el caso Berilo

En este caso, alega, que el fiscal adjunto estaba recusado, por lo que no estaba habilitado para presentar la acusación. Dijo que si bien estaba confirmado, la resolución no quedó firme, por lo que su pedido no tiene validez. Así, pide que se tenga por no presentada la acusación y se extinga la causa.

En el caso del Operativo Berilo, a más de Cabañas, entre otros, está procesado el diputado Ulises Quintana, un fiscal, y varios policías.