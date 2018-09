Defenderá la punta en el Este

El Franjeado marcha firme en lo más alto de la tabla, a dos unidades de su más cercano perseguidor (Cerro Porteño con 14 unidades), mientras que el conjunto aurinegro está octavo con 9 unidades.

SENSIBLE. El entrenador Daniel Garnero no podrá contar con Néstor Camacho, afectado por un golpe en el tobillo izquierdo, el cual lo dejó fuera. Esta será una baja muy sensible para su equipo, teniendo en cuenta que es uno de los goleadores (3 tantos) del equipo y el hombre desequilibrante en los metros finales hacia la portería. Jorge Ortega lo remplaza, mientras que en el sector defensivo se dará el debut en el torneo del colombiano Dairon Mosquera, que ingresa por Iván Torres.

PARA HACER DAÑO. Azconzábal mete mano a su onceno, en comparación con la fecha pasada. Cuatro serán las variantes, siendo la más llamativa el ingreso de Ismael Benegas (ex Libertad), quien hará su debut, en lugar de Andrés Imperiale. Además, Ródney Redes por Ramón Martínez, Gaona Lugo por Antonio Marín y Bogarín o Gamarra por Miguel Benítez (expulsado).

La derrota anterior (2-1) en Ciudad del Este, ante el 3 de Febrero, no dejó un buen ambiente y una nueva caída podría complicar aún más. Los únicos triunfos del Indio fueron en la 1ª fecha por 1 a 0 contra Capiatá y 2 a 1 en la 6ª vs. Sol, ambos en Dos Bocas.