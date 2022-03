Declaran emergencia educativa en CDE por falta de agua en escuelas

“Esto implica pozos artesianos secos, tiene que recurrir a la comunidad, prestar manguera para estirar agua de pozo del vecindario que también se está secando, estamos en una situación crítica en cuanto a acceso al vital líquido y no solamente para las escuelas. En el transcurso de la semana recibimos informes de más instituciones que van teniendo problemas para tener agua”, indicó. Arce sostuvo que se trata de una situación alarmante, porque no solamente los niños y niñas tienen vedado el consumo de agua, sino lo que representa para la limpieza, la condición de los sanitarios.

“El malabarismo que debe realizar cada director, como administrador y gestor de la educación de sus respectivas instituciones para conseguir el líquido vital del vecindario, otros traer de sus casas, muchos viven en la cercanía, tampoco tienen y compran esos botellones de agua mineral para poder saciar la sed de sus estudiantes”.

ACELERAR. Hay lugares que tiene infraestructura dentro de la escuela, pero no tiene agua, otras no cuentan ni siquiera con la infraestructura para llevar el agua hasta donde está la canilla. “Se trata de males endémicos en la infraestructura, entonces con esta declaración de emergencia lo que se conseguiría, no obviar ningún proceso licitatorio, no es esa la idea, pero lo que ocurre es que se simplifican los procesos y eso permite actuar de manera más rápida”.

“Estamos en el mes de marzo, imagínese, nosotros tendríamos que tener la posibilidad, en el perentorio plazo de un mes y medio para poder ya iniciar las obras. Tenemos un solo hidrogeólogo, que está empezando a recorrer las instituciones con la gente de Área Urbana”, agregó. Mencionó que se llega al extremo que se realizan las excavaciones, pero no hay garantías que a 150 metros se pueda encontrar agua. “Podemos llegar a 200 a 250 metros, pero el agua puede ser salada. Es decir, que por todas las problemáticas medioambientales que estamos teniendo, estamos sufriendo esta problemática del secamiento de las venas de agua en la región”.

El director dijo que visitó todas las instituciones que figuran en la microplanificación y que después de la Semana Santa van a estar llegando a 172 instituciones. Adelantó que se va a generar una metodología de trabajo, una planificación que les permitirá llegar con ingenieros, arquitectos, en lo que llamamos la brigada universitaria de voluntarios, a todas las instituciones.