De confirmarse las irregularidades se abrirá sumario a cooperativa

“Es el momento y la oportunidad para que los socios se organicen. La asamblea será convocada por el Incoop y los interventores, y se tratará de hacer participar a toda la masa societaria”, explicó Loblein.

Además, aclaró que la intervención actual no surgió por problemas patrimoniales de la entidad, ni de su activo en riesgo o que tendría pérdidas, ya que el activo total de la cooperativa asciende a unos G. 598 mil millones.

Por su parte, sostuvo que la cartera de crédito llega a G. 452 mil millones y que la diferencia está asentada en las inversiones, la disponibilidad de la caja y los edificios con que cuenta la cooperativa, que son también sus activos.

“La cartera de ahorro, por su parte, asciende a más de G. 392 mil millones; mientras que solo con la ejecución de la cartera de crédito ya hay dinero suficiente para cubrir el ahorro de los socios, en el caso de que quieran hacer la extracción de la entidad”, refirió.

Según Loblein, el patrimonio efectivo de la entidad es de G. 166 mil millones, mientras que si se da el caso de que el 20% de la cartera de crédito no se llegara a recuperar, se sabe que las cooperativas tienen CDA en bancos y otras inversiones, más activos físicos, que se pueden traducir en dinero líquido en algún momento, para que los socios recuperen sus ahorros.

garantía. La Cooperativa San Cristóbal no tiene deudas con otras entidades, y tan solo mantiene pasivos con sus ahorristas, mientras que el resto de sus deudas son con acreedores, según aclaró también; al tiempo de mencionar que el 100% está garantizado.

Para los ahorristas que deseen extraer sus activos, les adelantó que luego del proceso de cambio de firmas (a los fines legales y para que los bancos tengan las firmas de la principal autoridad actual), se podrá retirar el dinero; ya que solo falta eso dentro de esta institución, calificada por el entrevistado como solvente y con buen respaldo técnico. “Además, las cooperativas hermanas están dispuestas a inyectar liquidez para los pagos correspondientes”, destacó Loblein.

Recordemos que saltó un escándalo que salpicó al ex presidente de la cooperativa, el también ex diputado Juan Carlos Ozorio, por los presuntos vínculos que tendría el ex legislador con una red de narcotráfico y lavado de dinero. El citado guarda reclusión en el penal de Emboscada.



392.714

millones de guaraníes corresponden a la cartera de ahorro de la Cooperativa San Cristóbal, según Incoop.