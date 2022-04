De 34 postulantes inscriptos para el TSJE, solamente quedaron 13

Barrida. Los miembros del CM lograron salir del pantano en el que se encontraban con el proceso de elaboración de las ternas de candidatos para el TSJE, ya que en tres sesiones ordinarias no lograron desempatar respecto al pedido de impugnación del ex senador liberal Juan Bartolomé Ancho Ramírez, quien no presentó su matrícula de abogado y finalmente terminó renunciando.

Dicha situación generó duras críticas de varios sectores contra los cuatro miembros del CM que defendían a Ramírez, y provocó la renuncia de otro de los candidatos, el abogado Marcial Cantero.

El Consejo aceptó las dos renuncias presentadas, y posteriormente realizó un minucioso control de los documentos exigidos para la inscripción de los abogados que presentaron su carpeta de postulación a miembro del TSJE.

Por diversas causales que no se ajustan a lo establecido en el artículo 9 del reglamento, el pleno del CM, resolvió denegar la inscripción de postulación de diecinueve abogados, se trata de Elsa Idoyaga, Dina Marchuk, Bartolomé Domínguez, María Franco Gennaro, Hugo López, Myriam Cristaldo, Eduardo Acuña, Hermelinda Alvarenga, Myriam Estigarribia, Luis Samaniego, Édgar Sosa, Neri Alvarenga, Enrique Buzarquis, Pablo Bareiro, Guillermo Zillich, Carmen Ramírez Paredes, María Celeste Jara y Gustavo López.

Los mismos fueron notificados de la resolución del CM y podrán presentar recurso de reconsideración hasta el día de hoy, conforme al reglamento.

Proceso. Tras la definición dada el pasado miércoles, el proceso de selección para la elaboración de las dos ternas de candidatos para cubrir las vacancias de Alberto Ramírez Zambonini y María Elena Wapenka, en el TSJE, continúa, ya que las audiencias públicas habían sido suspendidas por la indefinición dada.

Con el nuevo panorama, la etapa de audiencias públicas se desarrollará este miércoles 11, jueves 12 y viernes 13 de mayo, en el Salón Auditorio de la Justicia Electoral, en horarios a confirmar.

También se informó que el examen de conocimientos generales y específicos a los postulantes admitidos se realizará a las 11:00 horas del lunes 9 de mayo en la sede la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UNA.



LOS 13 CANDIDATOS

Nuria Isnardi

Laura Villalba Benítez

Pedro Arias

César Rossell

Édgar Urbieta

Jorge Bogarín

Emilio Camacho

Arnaldo López

Cristian Rivas

Ramón Ferreira

Mirta Fretes

Carlos María Aquino

Luis Centurión Escobar