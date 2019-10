Damnificados cerraron ruta exigiendo asistencia tras temporal del viernes

El cierre se inició cerca de las 10.00 y se extendió hasta alrededor del mediodía. Recién fue levantado cuando recibieron el compromiso del intendente local, el ingeniero Roque Godoy, y de los funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) de llegar con la ayuda necesaria a todos los damnificados.

El malestar ciudadano fue generalizado, denunciando que la chapa distribuida el sábado solo llegó a una pequeña parte de los afectados, por lo que exigieron una mejor coordinación en la asistencia entre la Comuna local, la Gobernación y la SEN.

“Nada no llegó acá, y si llegó, fue solo a unos pocos. Mi casa también fue perjudicada, pero gracias a Dios en familia nos ayudamos, pero hay gente que no tiene ninguna condición, que son muy carenciados y que no recibieron nada, que pasaron la noche bajo carpa. Son una verdadera vergüenza nuestras autoridades. La gente está muy molesta”, dijo Dora González, una de las manifestantes del asentamiento 3 de Febrero.

Agustina Bareiro, otra afectada del km 9 San Isidro, dijo que cerraron la ruta para llamar la atención de las autoridades. “No nos hacen caso. Nosotros estamos sin techo. Esta tormenta nos perjudicó y no estamos teniendo ninguna ayuda ni de la Gobernación ni de la Municipalidad. Nosotros vimos que llevaron dos camiones de eternit en la casa de un vecino, que solo se registran entre ellos, anotando gente que no necesita. Si no llega la ayuda, vamos a allanar esa casa”, refirió, al señalar que siguen sin techo con la vivienda llena de agua.

PACIENCIA. “Acá realmente hay gente que necesita, que perdió todo. Lastimosamente un grupo de políticos, candidatos, desde ayer (sábado) trajeron la ayuda, pero se fue a otro lado y no llegó a los verdaderos damnificados y he denunciado esa situación como intendente”, refirió el intendente municipal franqueño Roque Godoy.

Tras superar la diferencia con la SEN, dijo que desde ayer están trabajando en forma conjunta. “Hoy (ayer) vinieron a acompañarme y tomaron el compromiso de llevar chapa a la gente que realmente necesita, a través de los bomberos, la SEN y no a través de políticos, porque eso es lo que nos está fundiendo, la politiquería. Pido un poco de paciencia”.

El jefe comunal dijo que la SEN no sabía de la situación. “Ahora estamos trayendo más de mil chapas y a distribuir de acuerdo al censo que me entregaron. Si hay gente que todavía no fue registrada, que se acerque junto a la SEN”.

Godoy dijo que en la jornada de este lunes se espera llegar ya al 100% de los damnificados. “Se va a repartir casa por casa, no en la casa de los políticos, y que llegue a la gente que necesita”.

Luis Zorrilla, encargado local de la SEN, se comprometió en que la asistencia llegará a todos. “Tenemos suficiente stock de chapas para cumplir con todos”.



Escuelas dañadas

Desde la Gobernación mencionaron que están en contacto con supervisores y directos de instituciones educativas que también fueron dañadas por el temporal. “Hay varios colegios y escuelas afectados. Tenemos también casos de tinglados que se han caído. Estamos coordinando la asistencia desde la Gobernación. Lastimosamente este fenómeno meteorológico nos sorprende en un momento económico crítico en la región”, dijo el gobernador Roberto González Vaesken, quien mencionó que Itaipú va a hacer llegar hoy, lunes, algún tipo de ayuda.