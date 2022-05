Curso en línea invita a conocer más sobre Heráclito

Para inscripciones, se puede contactar al correo: cursoscaceresm@gmail.com, o llamando al (0981) 569-518. La certificación de nueve horas/cátedra será enviada por correo electrónico a todos los inscriptos.

El objetivo principal del curso es ahondar en los principales fragmentos de Heráclito de Éfeso, guiados por comentaristas que echan nueva luz sobre las clásicas interpretaciones que se hicieron sobre el filósofo.

“En este sentido, veremos que la frase ‘Nadie puede bañarse dos veces en un mismo río’ no pertenece a Heráclito, y que no es muy fiel a su pensamiento. Así entenderemos cuál es la propuesta de Heráclito y cómo Platón y Aristóteles no lo comprendieron cabalmente”, agrega Cáceres.

También se explicará por qué a Heráclito se lo conoció desde la antigüedad como El Oscuro, mote que responde a su forma de escribir y de pensar, y a la forma en que nos llegaron sus ideas.

De los cursos online que ofrece Sergio Cáceres, el dedicado a Heráclito continúa a los dos anteriores, dedicados a los pitagóricos y a los milesios (Tales, Anaximandro y Anaxímenes).

“La idea es discutir las ideas de los principales filósofos presocráticos desde nuevas perspectivas, como las de Alberto Bernabé, Néstor Luis Cordero, Jesús Mosterín y Sandro Palazzo. Más adelante se ofrecerán cursos sobre Jenófanes, Parménides, Anaxágoras, Demócrito, Empédocles y Zenón”, adelanta Cáceres.