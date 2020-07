Curiosidades del Mundo

Ciencia

Afirman cómo parar el cáncer de páncreas

Científicos del Laboratorio de Cold Spring Harbor (CSHL) de Nueva York afirman que descubrieron cómo parar el crecimiento de cánceres pancreátricos interfiriendo con las células encargadas de almacenar el colesterol, un hallazgo que cambiaría el modo en la que se trata estas enfermedades. Así lo afirman en un texto publicado ayer en el Journal of Experimental Medicine, en el que explican que el equipo liderado por el profesor del CSHL, David Tuveson, trató de descubrir a través de la experimentación con ratones y páncreas creados en un laboratorio, por qué este cáncer, como otros, lleva a pacientes a producir más colesterol y si la suba respondía a una necesidad del tumor para su crecimiento. EFE



NASA

Dan consejos para una prueba espacial

La NASA elaboró una lista de 80 recomendaciones que la gigante aeroespacial estadounidense Boeing tendrá que abordar antes de intentar volver a volar su cápsula espacial Starliner, tras el fracaso de una prueba no tripulada el año pasado. Las sugerencias se refieren en especial al software a bordo, que fue el principal problema con la fallida prueba de vuelo en diciembre. La cápsula no se pudo colocar en la órbita correcta debido a un error de reloj, por lo cual debió regresar a la Tierra después de dos días, en lugar de atracar en la Estación Espacial Internacional como se esperaba. Luego, Boeing se enteró de que otros problemas de software habrían causado que la cápsula y el cohete colisionen en el momento de la separación. AFP



Medicina

Un paciente con sida mejora sin trasplante

Un brasileño portador del virus del sida en remisión desde hace más de un año podría ser el primer adulto en curarse sin necesitar un trasplante de médula ósea, anunció ayer un equipo de investigadores. El virus VIH afecta a millones en el mundo y aunque la enfermedad no es sinónimo de muerte como antaño, los seropositivos tienen que seguir un tratamiento de por vida. Estos últimos años, dos hombres –denominados pacientes “Berlín” y “Londres”– parecen que se curaron después de someterse a un trasplante de médula ósea de alto riesgo. Un equipo internacional de investigadores cree que halló un tercer paciente que no muestra ningún rastro de infección, tras haber seguido un tratamiento diferente. AFP