Curiosidades del Mundo

GRAF9101. LONDRES, 12/02/2020.- Fotografía facilitada por Wildlife Phtographer of the Year, tomada por Sam Rowley, de una pelea entre ratones en el metro de Londres que ha sido galardonada por el público como la mejor fotografía del año en el marco de los premios Wildlife Photographer of the Year, organizados por el Museo de Historia Natural del Reino Unido. "Pelea en la estación", tomada por el joven Sam Rowley, ha recibido 28.000 votos dentro de la categoría "lo mejor del resto" de la LUMIX People's Choice, donde compiten aquellas imágenes que no se hicieron con los premios profesionales del concurso, uno de los galardones internacionales más importantes de fotografía natural.