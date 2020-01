Curiosidades del Mundo

Energía limpia

Habilitan plataforma solar flotante

La primera plataforma flotante de energía solar en el condado Miami-Dade, dotada de 402 paneles y con capacidad para producir 160 KW, fue inaugurada este martes en una laguna cercana a las pistas del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA). Esta instalación de unos 2.000 metros cuadrados de superficie, que se colocó en solo una semana, servirá de "piloto" para futuros planes de uso de los abundantes lagos y lagunas en Miami-Dade para producir energía limpia. Los paneles solares sobre el agua son más efectivos porque la temperatura a su alrededor es más baja que si son instalados en tierra. La meta para el año 2030 es llegar a 30 millones de paneles instalados en el estado y la plataforma flotante. EFE



EEUU

Exonerado tras 25 años de condena

Rafael Ruiz, un hombre de origen latino que fue condenado en 1985 por asalto sexual y que pasó 25 años en prisión por un delito que no cometió, fue exonerado este martes de todos los cargos por la Corte Suprema del estado de Nueva York. Ruiz entró en prisión por primera vez en 1984 y no salió hasta 2009, año desde el que se encontraba a la espera de los resultados de una nueva investigación. "Hoy siento que me he quitado un gran peso de mis hombros y a partir de ahora espero vivir una buena vida de aquí en adelante", manifestó Ruiz, quien fue condenado a entre 8 años y medio y 25 de prisión, que finalmente acabó cumpliendo en su totalidad ya que defendió su inocencia en todo momento. EFE



Florida

Hombres protestan contra la circuncisión

Vestidos de blanco de pies a cabeza pero con una llamativa señal roja en la entrepierna, los Hombres Manchados de Sangre aprovecharán la popularidad del Super Bowl, la final del fútbol americano que se celebra el próximo domingo en Miami, para divulgar su mensaje contra la circuncisión infantil. "Nos oponemos al corte genital no terapéutico de menores porque viola el derecho humano básico de los niños a un cuerpo intacto, su libertad religiosa y les priva de funciones importantes", dice Erika Talvitie, la portavoz del grupo. Con letreros que dicen "Toca la bocina si amas tu prepucio" y gritos contra "los ladrones de prepucios", esta organización comenzó gira de protestas por ciudades de Florida. EFE