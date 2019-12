Curiosidades del Mundo

Austria

Retiran ciudadanía honorífica a Hitler

El dictador alemán Adolf Hitler (1889-1945) lleva 87 años siendo ciudadano de honor de la localidad austriaca de Wolfsberg. Y lo seguirá siendo hasta este viernes, cuando el Consistorio se la retire por considerarlo “indigno” del título. “Sabía, naturalmente, que Hitler tenía la ciudadanía de honor (...). Lo que no sabía es que nunca se le había revocado”, explicó el alcalde de la localidad, Hans-Peter Schlagholz, al diario regional Unterkärntner Nachrichten. La localidad de Reisberg, que luego pasó a integrarse en el Municipio de Wolfsberg, fue pionera en Austria en homenajear al jefe del partido nazi. Le concedió ese título ya en junio de 1932, siete meses antes de que fuera nombrado canciller de Alemania. EFE



EEUU

Hombre paga factura de 36 familias

Mike Esmond, un hombre de 73 años de Gulf Breeze, una ciudad de Florida, pagó las facturas de los servicios de 36 familias para evitar que, como le ocurrió a él en 1983, se quedaran sin luz, agua o gas durante las Navidades. El mes de diciembre de ese año se alcanzaron temperaturas de 10 grados Fahrenheit (-12 ºC) según Weather Underground, y Esmond, con sus tres hijas, lo pasó sin electricidad ni calefacción al no poder pagar sus facturas. “Ese año, no teníamos calefacción y fue la temperatura más baja registrada nunca en Pensacola. Teníamos carámbanos de hielo colgando de las ventanas”, aseguró. Para que otras familias no sufran lo mismo, el bondadoso hombre pagó facturas de 36 familias por USD 4.600. EFE



Alemania

Una bolsa soluble, alternativa al plástico

La carrera por sustituir los plásticos de un solo uso se acelera a medida que la preocupación por la crisis climática aumenta. Como alternativa, un grupo de chilenos presentó en Alemania unas bolsas de aspecto y características similares a las de plástico, pero que se disuelven en agua caliente. Este nuevo material se suma a otras soluciones que han aparecido en los últimos años, como bolsas de papel o fabricadas con materia orgánica, todas luchando por convertirse en la alternativa número uno. Su CEO e inventor, Roberto Astete, se promociona el Solubag, con la que espera reducir al mínimo la contaminación que produce tanto la fabricación como el proceso de reciclaje de las bolsas de plástico. EFE