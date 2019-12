Curiosidades del Mundo

Groenlandia

Muestran fragilidad de la capa de hielo

Drones captaron imágenes que muestran fracturas y una creciente inestabilidad en el manto de hielo de Groenlandia, el mayor contribuidor al aumento de los niveles del mar, según reveló un estudio publicado ayer en la revista (PNAS).



Elecciones

Campaña demócrata es blanco de burlas

El aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, que realiza una intensa campaña electoral con miras a las internas partidarias que serán en Iowa en dos meses, fue objeto de burlas ayer por elegir un eslogan considerado muy anticuado: “¡Sin tonterías!”.El ex vicepresidente Barack Obama viaja desde el sábado por este estado rural a bordo de un autobús decorado con las letras “Joe“, y las palabras en inglés “No Malarkey!”, que en español significa algo así como “¡Sin tonterías!”.“Por favor, envíe al que tuvo la idea de este eslogan de campaña de regreso a la década de 1950“, tuiteó un usuario. “Tonterías. Seguramente convencerá a los votantes menores de 50 años“, bromeó otro. AFP



Tendencias

Milenials imponenla moda el alquiler

A sus 29, Spandan Sharma no posee ni casa ni coche y ni siquiera una silla. Cada vez más milenials hindúes optan por alquilar todo: desde muebles hasta un iPhone. “Los milenials de mi edad quieren libertad. Lo que antes se veía como estabilidad, ahora es visto como una atadura“, dice Sharma. “Mis padres no entienden el concepto de alquilar muebles. Nunca estuvieron de acuerdo con la idea“, dice.Por un valor de unos 60 dólares mensuales, una empresa de Bombay te amuebla la casa entera, incluyendo heladera y microondas. Esta tendencia se impone entre miles de jóvenes hindúes, quienes prefieren cada vez más alquilar a comprar. Eso les permite vivir la vida con pocas ataduras. AFP