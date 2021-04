Cundió la desesperación ante baja provisión de oxígeno en hospitales

Desde hace un par de días se vive tremenda angustia en los hospitales públicos. No solo faltan camas y medicamentos para los pacientes con Covid, también se vive el miedo de quedar sin oxígeno por problemas que se presentaron en distintos nosocomios con la provisión del producto.

Ayer, en conferencia de prensa vía Zoom, el director general de Insumos Estratégicos del Ministerio de Salud, Derlis León, y la directora de Servicios y Redes de Salud, Leticia Pintos, garantizaron la provisión necesaria de oxígeno, afirmando que solo se dio una alerta en algunos centros de salud, debido a la alta demanda. Negaron el faltante del mismo. “Los hospitales en ningún momento se quedaron sin provisión de oxígeno, si bien es cierto que tuvimos una alerta ayer y en días anteriores, también es muy importante dejar bien en claro que no faltó oxígeno en ningún solo hospital, se realizaron las cargas. Si bien una empresa no pudo hacerlo, tenemos que agradecer también el trabajo en equipo de las otras empresas que apoyan y que se comprometieron a seguir ayudando hasta que se restablezca toda la provisión de oxígeno al Ministerio”, aseveró Pintos. León dijo que de las cinco firmas que proveen oxígeno, una, La Oxígena, es la que está con problemas de importación con el Brasil. Sin embargo, aseguró que se pudo subsanar con ayuda de las otras cuatro (Praxair, Compañía Paraguaya de Oxígeno, Criogas y Gas Metal) que cubren faltantes en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram), el Hospital de Villa Elisa, de Lambaré y de Barrio Obrero. IMPORTACIÓN Tras la problemática generada con una de las empresas que manejan el 30% del consumo de oxígeno en el sistema público, se conformó una mesa interinstitucional. “Esta empresa no es productora local, es una importadora y como hay altísima demanda del consumo en estos momentos, especialmente en el mes de marzo, se vio la necesidad de convocar esta mesa de trabajo para encontrar soluciones alternativas a la problemática de esta empresa que tiene cobertura en diferentes hospitales con once servicios del Ministerio de Salud y, entre ellos, unidades de cuidados intensivos respiratorios”, remarcó León. Asimismo, comentó que la realidad del ritmo de provisión y de los servicios ha cambiado y que de cargarse oxígeno dos veces por semana, actualmente se recargan los tanques dos veces al día. Por otro lado, el doctor Hernán Martínez, viceministro de Atención Integral a la Salud, indicó a ÚH que existe la idea de un plan para instalar plantas de oxígeno en cada cabecera departamental en los hospitales que tienen UTI como Encarnación, Concepción, Caaguazú, Amambay, Paraguarí, Misiones y Pilar. Añadió que también se está tratando de reactivar Acepar.



nuevo virus del siglo



ALERTA. Alegan que una de las proveedoras tuvo problemas con importación de Brasil, pero paliarán.



PRODUCCIÓN. Otras firmas privadas abastecerán, en tanto dure el problema. Prevén más plantas.