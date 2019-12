Cuidan a políticos casi igual número de policías que a resto de población

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, mencionó que apenas 200 efectivos pudieron recuperar para servicios de seguridad ciudadana de los que están a disposición de la seguridad de los políticos en todo el país.

“Lamentablemente, de los tres mil apenas pude recuperar doscientos, y vamos a tener que recurrir a un proyecto de ley o a un proyecto de reglamento, de tal suerte a recuperar aunque sea mil de los tres mil mal distribuidos”, explicó el ministro en contacto con radio Monumental.

Además, otros 800 estarían destinados a custodios por orden judicial, orden fiscal o resoluciones policiales, según fuentes policiales.

Acevedo indicó que se necesita redistribuir mejor los recursos humanos, no sin dejar de dar custodia a las autoridades, pero sí racionalizando los destinos.

“Algunos merecen ser atendidos, pero otros no tanto. Nosotros necesitamos más policías en la calle, porque un policía no puede estar (en la calle) más de 12 horas, porque finalmente 8 horas es la capacidad humana de un agente para poder ser eficaz”, remarcó Acevedo.

Última Hora había publicado el 12 de julio pasado un análisis de la seguridad ciudadana y con base en datos oficiosos de la Comandancia de la Policía Nacional se descubrió que aproximadamente 3.500 por turno son los policías que están en las calles para velar por la seguridad de más de 7 millones de habitantes.

Por otra parte, el comandante, comisario general Francisco Resquín Chamorro, explicó ayer que el estudio y análisis de los recursos humanos está en su etapa final, y servirá además para mejorar la distribución de personal por unidades, así como vehículos, armas y tecnología.

NECESIDADES. Por otra parte, el ministro del Interior mencionó que se busca optimizar los recursos y redoblar esfuerzos para garantizar seguridad ante eventos de fin de año, donde los más afectados son de la clase trabajadora, y no necesariamente los ricos, enfatizando en la necesidad de fortalecer más aún los organismos de inteligencia.

“El crimen organizado, el delito organizado, no es poca cosa, por lo tanto, las autoridades del país tienen que tener en cuenta que de la seguridad dependen la prosperidad y el desarrollo. Si no le damos a la seguridad, es decir, a los organismos de seguridad, el soporte logístico presupuestario, el combate no va a ser eficaz, porque el enemigo tiene mucha plata, tiene organización y no tiene escrúpulos”, afirmó Acevedo.

La Policía Nacional ya lanzó el Operativo Caacupé, y la próxima semana estaría inaugurando una edición más del Operativo de Seguridad Año Paha, que ya es tradicional en estas fechas.