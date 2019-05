Cuevas pedirá informes al MAG y una mesa de diálogo

Ante esta situación, Cuevas deslindó responsabilidades y manifestó que no tiene nada que ver con la distribución de las semillas y que eso está a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). “Ni cuando era gobernador (de Paraguarí) me encargué de eso. Me involucran a mí sin que yo tenga que ver nada en absoluto”, enfatizó.

Señaló que hoy mismo solicitará un informe al MAG en lo que respecta a la nómina de beneficiarios en años anteriores y el sistema que utiliza la cartera estatal para entregar las semillas. “Lo que más me extraña es que me involucraron en este caso”, aseveró.

MESA DE DIÁLOGO. Anunció que pedirá al ministro Denis Lichi la conformación de una mesa de diálogo junto con los productores y que para ello ya está en conversación con sus demás colegas diputados de la zona de Paraguarí. “Porque todos estamos preocupados con esta cuestión”, añadió.

Sostuvo que mucha gente no quiere el control y la transparencia en la entrega de las semillas y expresó que entre ellas se encuentran los intendentes de La Colmena (Mario Melgarejo) y Caballero (Tomas Mereles). “Se habla de que estos intendentes y el propio gobernador Juan Carlos Baruja están detrás de las movilizaciones”, puntualizó.

Según Cuevas, incluso funcionarios del MAG también habrían participado de la movilización.