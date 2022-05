Cuestionan influencia política en cuatro miembros del CM

El rol que ocuparon la mitad de los miembros del Consejo de la Magistratura (CM), en la polémica sobre la impugnación o no al ex senador liberal Juan Bartolomé Ramírez por no haber presentado su matrícula de abogado, generó nuevamente una ola de duras críticas de varios sectores y desconfianza hacia el proceso de selección de las ternas para el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).