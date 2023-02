Cubren vías del tranvía y experto lamenta que se entierre la historia

Protegemos las vías con materiales filtrantes para que el hormigón no tenga contacto con las mismas. Antoliano Benítez, director de Obras.

El sitio es considerado un patrimonio histórico debido a que se encuentran las vías del extinto tranvía que circulaba en las principales calles de Asunción, que marcaron huellas en la historia de la movilidad en el Paraguay.

La inversión de dicha obra alcanzará unos G. 10.135.361.200, según la licitación pública nacional ID N° 388.414.

El arquitecto y ex decano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción, Ricardo Meyer, lamentó la acción de la Comuna asuncena acotando que estas obras “entierran la historia del país”.

“Esto es un daño muy grave porque siempre que se realice una intervención a un patrimonio debe ser reversible. Al cubrir las vías se va enterrando la historia del país. Para los habitantes de Sajonia esto tiene un valor histórico y emocional”, expresó Meyer.

Agregó que en la capital el tranvía debe volver a utilizarse debido al deficiente servicio de transporte público y la sobrepoblación de vehículos particulares que congestionan el tráfico diariamente.

“Los primeros tranvías formaron parte de nuestra historia y datan de finales del siglo XIX. Son medios de transporte que funcionan en todas las partes del mundo, tienen fines de transporte y turísticos para el desarrollo del país”, relató.

Agregó que el principal problema de la Comuna es no darle prioridad a la mejora del sistema de transporte público. “El principal problema de la Municipalidad es pensar que el vehículo individual está por encima del transporte público. Mientras no se cambie esa manera de pensar, no van a haber soluciones para medios de transportes alternativos”.

Meyer añadió que la ciudad debe contar con un sistema multimodal con varias opciones de transporte para los ciudadanos, como tranvías, trenes subterráneos, metrobuses y trenes de cercanía, con el fin de interconectarse en varios puntos del país y apostar por una ciudad más dinámica.

En contrapartida, el ingeniero Antoliano Benítez, director de Obras Municipales de la Comuna capitalina, afirmó que los rieles se mantendrán intactos al ser un patrimonio histórico e incluso indicó que las vías estarán protegidas dentro del hormigón hidráulico y que la Secretaría Nacional de la Cultura se encuentra monitoreando los trabajos. “La obras tienen el fin de mejoramiento vial de la avenida Carlos Antonio López entre Colón y Pratt Gill. Nosotros realizamos una repavimentación con hormigón hidráulico. Se protegen las vías del tranvía con un sistema geotextil por recomendación de la Secretaría Nacional de la Cultura”, destacó Benítez.

Recalcó que las vías se mantendrán intactas con los materiales y el procedimiento realizado. “Estamos protegiendo las vías con materiales filtrantes de manera que el hormigón no tenga contacto con las mismas y queda por debajo del pavimento como se encuentra hace años”, puntualizó.

La red de tranvías llegó a su máximo esplendor en la década de los años 30, con siete servicios en el área central y líneas suburbanas a Puerto Sajonia y San Lorenzo.

