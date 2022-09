Cuarto intento de juicio a la fiscala será un mero trámite

Será el cuarto intento pero sin posibilidad alguna de que sea aprobado, ya que no se tienen los votos mínimos, es decir, dos tercios de los presentes, que son 53 si se encuentran los 80.

Los opositores afirman que causales sobran, pero reconocen que no tienen el apoyo suficiente. De hecho, en el libelo acusatorio que será estudiado hoy en la sesión extraordinaria de las 14:00, se agregaron acusaciones, surgidas de la declaración de significativamente corrupto al vicepresidente Hugo Velázquez por parte de Estados Unidos.

No obstante, esto no pesa. Los que sostienen a la fiscala general son los cartistas, quienes lograron negociar con sus fieles aliados liberales del llanismo para que no se alcancen los votos.

Igualmente, este cuarto intento se presenta para redimir a los liberales que provocaron una crisis en su partido luego de quedarse en sala en el momento de la votación del tercer juicio político, logrando que sea archivado.

Con esto buscan limpiar los nombres de los 15 diputados liberales que no abandonaron la sesión aquella vez.

La indisciplina de este grupo generó una gran crisis en el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), lo que provocó que un sector pida la expulsión de los 18 en total que se quedaron en la votación, tres de ellos votaron en blanco, para favorecer al cartismo.

“Asumo y acepto la decisión del PLRA de ser juzgado por el Tribunal de Conducta partidario ya que no tenemos absolutamente nada que esconder y nuestra postura y compromiso han sido siempre muy claros durante mi gestión. Paraguay y su gente están primero”, afirmó Pastor Vera Bejarano.

Pese a que se sabía que no se contaban con votos, la intención de oficialistas y opositores, que impulsaban el juicio, era dilatar su tratamiento en espera de hechos más fuertes contra Sandra Quiñónez, como el informe de Gafilat, que sabían que llegaría en septiembre.

El documento de 350 páginas denominado Informe de Evaluación Mutua de la República del Paraguay, enviado desde el Gafilat, da la calificación más baja a la Justicia. Con base en los denominados 11 resultados inmediatos propuestos por el GAFI, que sirven para medir la eficacia de la lucha contra lavado, sobresale que el apartado relacionado a la investigación y al procesamiento del lavado de activos (que afecta al Poder Judicial y al Ministerio Público) recibió un nivel de calificación “bajo”.



La Cifra

53

votos se necesitan, si están los 80 diputados, para aprobar el juicio político a la fiscala general Sandra Quiñónez.