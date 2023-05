Cuando la respuesta es insuficiente, más pesada la digestión

El primer golpe experimentó Cerro cuando fue vapuleado por Bolívar en su misma Olla, fue sin lugar a dudas la peor gestión bajo el mando de Facundo Sava, con insuficiencias desde la salida e ineficacia absoluta en contundencia. El global fue nulo en rendimiento denotándose la falta de volantes de marca cuando el adversario con dinámica tuvo el balón. Este es uno solo de los aspectos de la paupérrima imagen dejada en Barrio Obrero. Estratégicamente no hubo herramientas para contener el juego colectivo y la velocidad de la representación del Altiplano que se elevó a seis unidades en la tabla compartiendo con Palmeiras, dejando atrás al Barcelona y Cerro, este último con un agravante que hoy es una carga pesada: tiene tres puntos, a seis de los que están arriba y con un saldo de -3, ahora a saber cómo revierte, puesto que su próximo oponente del 25 de mayo es Palmeiras, el siempre candidato al título y que en los últimos partidos conoció solo de victorias ante el Azulgrana. En medio de esto, el 23 de este mes se medirán en La Paz Bolívar y Barcelona, y en caso de vencer el paceño obligará al conjunto de Sava a ir por la victoria dos días después. El panorama como se aprecia es muy confuso y las combinaciones tendrían que favorecerle para intentar la clasificación. Sorprendente bajón

La competencia internacional no se compadece del momento de Libertad. Mientras en el campeonato es líder solitario, juega bien y tiene efectividad, en la Libertadores sus dos derrotas consecutivas en el Defensores demuestran un reflejo improductivo que lo hacen último en el Grupo G, hasta siendo superado por el mismo Alianza Lima, que en los papeles previos no figuraba como candidato. La demostración más clara fue la derrota ante el incaico y volvió a conocer de otro tropiezo frente a Paranaense, que tras su triunfo se afianzó en la primera ubicación con 7. Alianza tiene 4, Mineiro y el Gumarelo 3, aunque en diferencia gol sacan ventaja los de Belo Horizonte, que entró mal justamente ante el albinegro, e incluso perdiendo en su feudo. Las perspectivas de esta llave se conocerán a fondo el martes 23 de mayo cuando se enfrenten los brasileños entre sí y el equipo de Tuyucuá que tendrá que ir a Lima para medir nuevamente a Alianza.

Si siguen estancados Libertad y Cerro en la programación que se avecina, deben ser conscientes de que la lucha será por un cupo en la Sudamericana. Buenas sensaciones

Olimpia, que en la previa venia con turbulencias por su pobre gestión en el Apertura, encontró una válvula de escape en el certamen continental erigiéndose en el Grupo H como escolta de Atlético Nacional y con posibilidades concretas de ir pensando en octavos. En su serie el cafetero tiene 7, el Decano 5, Patronato 3 y Melgar 1, este último con limitadas chances, hasta nos preguntamos si aguantará el miércoles 24 cuando en Arequipa le tenga en frente a Nacional, que de ganar será un virtual clasificado. Ese mismo día Patronato en su estadio, invadido por la propia emoción de jugar con su gente, verá a Olimpia que por lo expuesto en Medellín transmite su propia esencia como bandera: su estirpe copera.

El mismo Aguirre y sus propios jugadores, que ya no fueron tan cuestionados por la igualdad ante el Atlético, saben que toda la artillería está puesta en esta Copa y con esa mentalidad irán a encarar el compromiso a Paraná, provincia de Entre Ríos. Como un aspecto que no es menor, apuntemos que su próximo rival ofició de local en su primer juego en Santa Fe, ahora se apresta a recibir al Franjeado en su reducto, tras la propia aprobación de la Conmebol. Nada está dicho

Por la Sudamericana y en la serie B, todo parejo e incluso en poca diferencia de goles. Huracán, Danubio, Emelec y Guaraní, todos con 4. Evidentemente el que no pudo acumular como quisiese en Para Uno fue el Aurinegro, que recibió un duro revés sobre el final al dejar escapar la victoria. A Hernán Rodrigo López le cuesta mantener una estabilidad y hasta en los cambios no recogió la respuesta deseada, trató de conservar el 1-0 y no soportó.

El próximo adversario que se le viene es Danubio, de visitante, mientras Huracán hará lo propio ante el Emelec en Buenos Aires. Cómodos arriba

En tanto, Tacuary que viene de ganar a Oriente categóricamente 3-1, es consciente del liderazgo compartido por Bragantino y Estudiantes, que están con 7, incluso respaldados por buena cantidad de goles a favor y muy cerca de octavos. En lo que viene, la escuadra de Iván Almeida verá a Estudiantes de La Plata y Oriente Petrolero a Bragantino. En la previa los candidatos son el argentino y el brasileño, que de triunfar estarían cerrando su clasificación.

Este cálculo no es una cuestión de pesimismo para los nuestros, sino es la realidad actual de lo expuesto, a lo que podemos agregar sin matar las ilusiones de la representación de Barrio Jara, que su lucha primordial es mantener la categoría.