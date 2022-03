Cruce de acusaciones sobre estafa salpica a la estructura del CAH

El ex funcionario del CAH, imputado por estafa, lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, dio su versión de los hechos que derivaron en su desvinculación de la institución e investigación por parte del Ministerio Público.

Cuando en julio del año pasado se intervino su oficina, él negaba los casos de corrupción, pero afirmó que ahora tiene pruebas de que un grupo operaba a sus espaldas. Describió un modus operandi en el que Nenelio Ocampos, asesor al cliente, pagaba G. 100.000 a terceros para efectivizar los cheques de los clientes en el Banco Nacional de Fomento. Según su versión, el dinero se entregaba al gerente zonal, Juan Ovelar, quien a su vez era el encargado de distribuir a la “estructura jerárquica institucional” como la Auditoría Interna, Asesoría Jurídica. Gerencia General y hasta al propio presidente del CAH, César Cerini.

Este testimonio había entregado el año pasado a la Fiscalía cuando enfrentó una denuncia del CAH por supuesto hecho de coacción, apropiación y usurpación de funciones públicas, causa que fue desestimada.

Faltantes. Bareiro dijo que las informaciones sobre las irregularidades dentro de la entidad estatal le llegaron desde ex jefes que pasaron por la misma situación y de funcionarios activos. De esta manera denunció que hay un faltante de G. 11.000 millones a nivel nacional y que además podría existir una evasión impositiva respecto al impuesto al valor agregado que se cobra por los intereses y que supuestamente no consta en los balances porque no se emitía factura legal, hecho que, para el consejero Carlos Alvarenga, carece de credibilidad, ya que lo que describe el ex funcionario es prácticamente inaplicable.

En cuanto al proceso interno, relató que nunca fue notificado de la auditoría y que aunque pidió participar para esclarecer los hechos, no le permitieron; en cambio, el CAH presentó una denuncia en su contra, la que finalmente quedó desestimada. “Es una forma de blanquearse, es una estructura gigantesca desde adentro”, enfatizó.

El imputado aún se considera parte del plantel del Crédito Agrícola porque afirma que nunca recibió la notificación de sumario y posterior desvinculación. Se presentó ante la Secretaría de la Función Pública para pedir su reincorporación como jefe de San Pedro del Paraná, pero no tuvo respuestas.

CAMPAÑA ELECTORAL. Sobre el financiamiento de su campaña como precandidato a intendente mientras aún se desempeñaba como jefe del CAH, comentó que todos los recursos que recibió están debidamente documentados y que de ninguna manera se utilizaron recursos de la oficina estatal a su cargo. Entre la venta de un inmueble suyo, el aporte del diputado Colym Soroka y del ex gobernador de Alto Paraná, Juan Alberto Schmalko, contó con poco más de G. 180 millones para su campaña.

Bareiro pidió a la Fiscalía que investigue todas las oficinas del CAH para esclarecer los hechos. “Yo ya perdí todo, mi credibilidad, mi reputación, perdí mi trabajo a los 32 años. Ya demostré mi inocencia y tengo testigos”, expresó.

Él considera que se lo está acusando de los mismos hechos, pero con otra carátula de la carpeta, que ahora está a cargo del fiscal Éver García.



Presidente rechaza acusaciones

El titular del Crédito Agrícola de Habilitación, César Cerini, negó todos los hechos relatados por el ex funcionario.

Si bien admitió que hay denuncias similares en que la institución tuvo que liberar a los afectados de las deudas, no supo precisar el monto que representa el daño patrimonial, pero negó que se trate de G. 11.000 millones.

Sobre las acusación de evasión, respondió que es imposible, ya que existe no solo una declaración jurada de por medio, sino un sistema informático que muestra todos los movimientos contables. Asimismo, dijo que el CAH sí entrega factura una vez que el cliente se acerca a la oficina con el comprobante de pago de su crédito.

El consejero Carlos Alvarenga, que está en representación del Banco Central del Paraguay, reconoció que existen varias denuncias de estafa y que ante esta situación se decidió contratar peritos caligráficos en el marco de la auditoría interna.

Fácil. Para Alvarenga, el hecho de que los requisitos para acceder a préstamos sean mínimos frente a las exigencias de entidades bancarias, abre la posibilidad a desprolijidades en el funcionamiento del CAH.

La Fiscalía cuenta con aproximadamente 25 denuncias de créditos que salieron a nombre de campesinos sin su consentimiento.



Las Cifras

25

denuncias aproximadamente tiene la Fiscalía sobre casos de estafa en el CAH y más afectados se siguen presentando.



G. 11.000

millones es el monto que denuncia Albino Bareiro como faltante en el CAH a nivel nacional en medio de irregularidades.