Critican a Comuna por permitir otro edificio en área residencial

Los vecinos señalaron que el sitio no cuenta con la infraestructura adecuada para realizar dicha obra debido a que la zona cuenta con aceras estrechas y empedradas y con esta edificación, las calles se verán sobrepobladas de vehículos, van a colapsar.

María Otto, una de las vecinas del barrio, indicó que existe la sospecha de un supuesto lavado de dinero detrás de dichas construcciones edilicias.

“Queremos manifestarle a la Municipalidad y a los otros barrios que cuentan con el mismo problema que tenemos que unirnos porque pagamos nuestros impuestos y vivimos en barrios residenciales para evitar que esto se vuelva una costumbre. En Molas López, los apartamentos están vacíos, todo se trata de lavado de dinero”, refirió.

Otto añadió que incluso la Municipalidad tuvo que realizar obras en la Avda. Molas López y convertirla en doble sentido por el caos en el tráfico generado por la sobredemanda de vehículos.

“Molas López se tuvo que hacer en doble sentido porque no hay lugar para los vehículos. Los apartamentos no tienen estacionamiento, no se puede cabar aquí por el arroyo Ybyray, entonces este edificio tampoco tendrá estacionamiento y las calles van a colapsar por falta de espacio”, mencionó.

Por otro lado, Silvina Galeano, otra de las residentas del barrio, sostuvo que en la zona no existe otro edificio en la altura. Destaca que el sitio no es apto para una obra de gran envergadura como la que se está proyectando.

“Lo único que va a pasar es que las calles van a colapsar con la densidad de un barrio con estas características. Esto es una locura, deben dejar de hacer los edificios en cualquier lugar. No da la infraestructura”, relató.

Asimismo, Galeano recalcó que los servicios de recolección de basura, ANDE y Essap podrían colapsar en el barrio con dichas obras.

“Es una cuestión de sentido común, con calles tan finas donde no hay siquiera salida, van a colapsar los servicios de ANDE, Essap, construir un edificio de 90 departamentos es demencial”, acotó.

Galeano remarcó que en todo caso las edificaciones deben realizarse sobre la Avda. Molas López que ya cuenta con una gran cantidad de edificios de gran magnitud en la arteria.

Comuna. El coordinador interino de Obras Municipales de la Comuna asuncena, Miguel Ramírez, afirmó que se realizó un relevamiento de fiscalización de Obras por parte del Municipio y que se encuentran analizando los antecedentes con base en el pedido de los pobladores.



