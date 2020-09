Critican apertura de frontera y mensaje de las autoridades

La apertura de la frontera con Brasil sigue dando que hablar. La Asociación de Médicos del Alto Paraná (AMAP) lamentó ayer que las autoridades hayan pasado por encima de los protocolos previamente conversados con las autoridades del Ministerio de Salud. El Sindicato Nacional de Médicos, por su parte, criticó la irresponsabilidad de no transmitir un mensaje de conciencia a la ciudadanía esteña.

Sin embargo, las autoridades sanitarias, afirman que Foz de Yguazú no representa un riesgo para Ciudad del Este porque la situación epidemiológica de ambas ciudades son propicias para que funcionen como “ciudades espejo”.

Idalia Medina, representante de los médicos del Alto Paraná apuntó a las autoridades como responsables en caso de desencadenarse un eventual rebrote de Covid-19, que lleve nuevamente al colapso del sistema de Salud, principalmente en el décimo departamento.

“Había un protocolo más estricto, que iba a limitar el ingreso de personas, que habría un cordón sanitario (…) El control del que están hablando será difícil”, dijo la Dra. Medina a Monumental 1080 AM. Asimismo, la Dra. Rosana González, secretaria general del Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed), refirió que están en desacuerdo con la irresponsabilidad del mensaje que transmitieron el martes las autoridades esteñas celebrando la apertura del puente. “Nadie siguió el protocolo, hubo aglomeración, y no se pidió conciencia”, lanzó.

“Tendría que haber sido más cauto el Gobierno en hablar de la reapertura con protocolo a ser cumplido y evitar contagios masivos. Nosotros no estamos para dar respuestas por más que se hayan aumentado las camas de terapia intensiva en Alto Paraná o en todo el país’’, sostuvo la médica. Dijo que los trabajadores de blanco ya están bastante agotados por la pandemia y preocupados porque ven que se viene una batalla mucho más grande con el mensaje de “vamos nomás a tirarnos a lo que se dé, que repiten las autoridades”.

“La forma en que se hizo no estamos de acuerdo. ¿Se podría abrir? Podría ser , pero el mensaje que dio el Gobierno local no fue el ideal”, consideró. Señaló además que si se va a tomar decisiones como la reapertura de fronteras deben ser cautos y se tiene que realizar con un tinte no político, con un mensaje claro: Estamos reabriendo para paliar la situación económica pero con responsabilidad, refirió.

“Vamos a asumir nuestro trabajo de estar en los hospitales, pero no la irresponsabilidad de no saber transmitir un mensaje de concienciación que se trabajó desde marzo para que cada uno haga lo que le parezca. No es correcto. Existe una responsabilidad social, en colectivo que se debió trabajar ayer ‘(por el martes)’, dijo a Última Hora.

Riesgo

Mientras que la preocupación de los médicos del Alto Paraná crece con la reapertura de la frontera con Brasil porque el riesgo del colapso del sistema sanitario local sigue latente, las autoridades del Ministerio de Salud sostienen que Foz de Yguazú no representa un riesgo para Ciudad del Este. La directora de Promoción de la Salud, Adriana Amarilla, explicó que la situación epidemiológica tanto en Ciudad del Este como en Foz de Yguazú es propicia para que funcionen como “ciudades espejo”.

“En el caso de Foz de Yguazú, el riesgo que existe es prácticamente nulo en Ciudad del Este. Ambas pueden funcionar como ciudades espejo, realmente es como ir de un barrio a otro”, expresó a Monumental 1080 AM. Explicó que esta región del país tiene un alto porcentaje de habitantes inmunizados y recuperados, por lo que hacen de ellos una “población menos susceptible”.







Tenemos que tener en cuenta que la curva está en descenso en esa zona del país. Dra. Adriana Amarilla, Promoción de la Salud MSP.



Había un protocolo más estricto, que iba a limitar el ingreso de personas.

Dra. Idalia Medina, AMAP.

¿Se podría abrir? Podría ser, pero el mensaje que dio el Gobierno local no fue el ideal. Dra. Rosana González, Sinamed.