Covid-19: Dos nuevos casos sin nexo y crece circulación en calles

De a poquito. El lento ascenso del coronavirus en el país sumó ayer dos nuevos afectados sin origen de contagio identificado.

“Informe #Covid-19: Hoy procesamos 519 muestras, 2 dieron positivo: Ambos sin nexo. 2 internados, el resto en aislamiento domiciliario. 2 nuevos recuperados, sumando así 95. Total de confirmados: 230. #QuedateEnCasa”, refirió en su tuit diario el Ministro de Salud Pública, Julio Mazzoleni. Con los dos confirmados ayer, en una semana se registraron 22 casos en el país. La baja cantidad refleja que la curva de contagios sigue aplanada. Segunda Ola Aunque aún el país no ha ingresado a un ascenso importante en la curva de contagios, las autoridades de salud no pierden de vista un fenómeno que se reporta en otras latitudes: El rebrote de casos. “Hay varios escenarios previstos. Y de acuerdo a cada uno hay un plan cómo para afrontar eso”, explica el referente de enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud Pública, Hernán Rodríguez. Agregó que todo dependerá como se dé el comportamiento de la epidemia dentro de la flexibilización. Existe preocupación ante la aparición de una segunda ola, señala el responsable de la Dirección de Vigilancia de la Salud, doctor Guillermo Sequera. “La idea es mantener aplanada la curva así como está ahora. Hasta a nosotros nos impresiona cómo está”, expresó al hablar de una de las posibles medidas para frenar la posibilidad de un segundo embate a nivel mundial del Covid-19. En el Nordeste de China Continental, país donde se originó la pandemia, se registró un rebrote de casos de coronavirus. La situación despertó el alerta global ante la posibilidad de que resurjan nuevamente las altas cifras de contagiados. A ese escenario se agrega la incertidumbre de no saber cuándo exactamente llegará el fin de la actual epidemia. A principios de abril, el jefe del comité de expertos de Covid-19 en Shanghái, el doctor Zhang Wenhong, advirtió la alta probabilidad de que se produzca una segunda oleada de contagios a nivel internacional durante el próximo otoño. El doctor Tomás Mateo Balmelli, mencionó que el país está en una situación invalorable para ganar la batalla contra el coronavirus. “Si adoptamos el modo de vida Covid-19, si aplicamos el distanciamiento social”, señaló el infectólogo. El Ministerio de Salud anunció la flexibilización de las medidas preventivas a partir del 4 de mayo. Sin embargo, durante el día de ayer se registró un alto movimiento en las calles y avenidas. Se pudo ver no solo adultos, también niños. La cuarentena inteligente será evaluada cada 21 días y si se genera un alto índice de contactos, se podría volver nuevamente a la paralización total de las actividades como es hasta ahora.



nueva amenaza a la salud



Leve. Ayer se analizaron 519 muestras y en una semana solo se registraron 22 casos en total.



Movimiento. En capital, una importante cantidad de personas y vehículos se observaron ayer.