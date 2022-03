Costanera: Ediles logran avanzar con la cesión de terreno en zona de humedales

Concejales de Asunción, a favor de cesión de suelo en la Costanera Norte, impidieron volver a estudiar el dictamen aprobado para el usufructo de suelo en área de humedal, a favor de la Estación Bahía SA. Acordaron convocar a directores municipales ante el pleno para consultas sobre el caso.

El edil Pablo Callizo (PQ), uno de los concejales que solicitó la reconsideración, cuestionó que no existe una política de gestión de territorio. “Se está repartiendo terreno, a mansalva, a lo loco. Sin ninguna planificación”. Ante la insistencia de oficialistas para aclarar que solo se aprobó el uso de terreno y no la construcción, indicó que “si ven el expediente ya se ve el proyecto de refulado”. Expresó que no existe análisis de la comisión de Hacienda y no está establecido un canon específico a pagar.