Mundial Sub 20

Italia gana a Brasil en su debut mundialista

En partido disputado en el estadio Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza, Italia superó a Brasil por 3 a 2, y es el líder del Grupo D del Mundial Sub 20 que se desarrolla en el vecino país desde este fin de semana. En los primeros 35 minutos de partido los italianos alargaron su ventaja hasta tres goles, mediante los tantos de Matteo Prattu y Cesare Casadei en dos ocasiones. Sin embargo, Brasil reaccionó en la complementaria, descontando dos veces pero sin llegar al empate. Marcó Marcos Leonardo (doblete).Por la misma zona Nigeria venció 2-1 a República Dominicana; Japón derrotó 1-0 a Senegal por el Grupo C y Colombia 2-1 a Israel.