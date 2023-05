Retorno de Messi podría ser inviable

El vicepresidente del Barcelona, Eduard Romeu, advirtió de que, "si no hay salidas", el retorno de Lionel Messi al club azulgrana será inviable. En una entrevista, Romeu se mostró, sin embargo, "convencido" de que LaLiga "no pondrá obstáculos y dará su visto bueno" al plan estratégico del Barça.



Ródney Redes marca para el Austin FC

El Austin FC se impuso por 2-0 a New México United en el partido de dieciseisavos de final de la US Open Cup, y el paraguayo Ródney Redes fue autor de uno de los tantos. A los 24’ conectó de cabeza un tiro de esquina y se encargó de abrir el marcador para el Austin FC. En octavos enfrentará al Chicago Fire.



Mausoleo de Pelé abre puertas el lunes

El mausoleo donde está la fallecida estrella brasileña del fútbol, Pelé, podrá recibir las visitas del público a partir del próximo lunes, según indicó la administración del Memorial Necrópole Ecumênica. Este es un cementerio vertical, considerado el más alto del mundo, situado en la ciudad de Santos, Brasil.