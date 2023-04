Bayern es eliminado de la Copa alemana

El Bayern Múnich, en el segundo partido del entrenador Thomas Tuchel, fue eliminado ayer en los cuartos de final de la Copa de Alemania por el Friburgo, equipo que se impuso por 2-1 en el Allianz Arena, la casa del conjunto bávaro. Por tercera temporada consecutiva, el Bayern no jugará las semifinales de la Copa, tras dos eliminaciones en segunda ronda, en 2020 y en 2021.



La FIFA castiga de por vida a peruano

El Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente de la FIFA sancionó “de por vida” y multado a Manuel Francisco Antonio Burga Seoane, ex presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por haber “participado en una serie de sobornos y aceptado beneficios pecuniarios indebidos”. Burga Seoane fue también miembro del Comité Ejecutivo de la Conmebol y de la FIFA.



Diego González ya es definitivo del Lazio

“Lazio anuncia que ha transformado la cesión de los derechos de las actuaciones deportivas del futbolista Diego Luis González Alcaraz de temporal a definitiva”, informó el club italiano en un comunicado. De esta manera, el jugador paraguayo, que participó recientemente del Sudamericano Sub 20, se convierte en patrimonio del club romano, prestado antes por el Celaya mexicano.