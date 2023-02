IFAB

Definirán el vivo de los audios VAR

La International Football Association Board (IFAB) estudiará en su próxima reunión del 4 de marzo la recomendación de comunicar en directo al público y la televisión las decisiones del VAR, y la adopción de posibles medidas para calcular el tiempo en los partidos, especialmente el adicional.

En el actual Mundial de Clubes se transmite al público las conversaciones del VAR con el árbitro principal. La IFAB confirmó también que abordará la posible adopción de medidas “para crear condiciones más justas para los dos equipos en cuanto a la cantidad de tiempo disponible en un partido, especialmente para un cálculo más estricto del tiempo adicional”. Este ítem se incrementó con la intervención del VAR.



Fútbol Europeo

Marsella elimina al PSG y el United se salva

Olympique de Marsella dio el golpe (2-1) en la Copa de Francia y eliminó al Paris Saint Germain en los octavos de final. PSG jugó con todas sus figuras en cancha, incluyendo Neymar y Messi, pero el Marsella por los goles del chileno Alexis Sánchez (foto der.) de penal (31’) y Ruslan Malinovsky (57’) los sacó de competencia. No alcanzó el descuento convertido por el español Sergio Ramos (47’).

Por otro lado, en la Premier League, por choque de regularización de la jornada 8, Manchester United logró igualar de local ante Leeds por 2-2, tras ir perdiendo 0-2.

El empate deja al United tercero en la tabla con 43 puntos, a siete unidades del único líder Arsenal (50).



Premios The Best

Courtois, Martínez y Bono en la terna

El belga Thibaut Courtois (Real Madrid), el argentino Emiliano Martínez (Aston Villa) y el marroquí Yassine Bono (Sevilla) son los tres nominados finales que se dirimirán el premio The Best al Mejor Guardameta de la FIFA.

Los tres porteros son los finalistas de un elenco inicial de cinco, donde también estaban los brasileños Éderson (Manchester City) y Alisson Becker (Liverpool), que habían sido previamente seleccionados por un panel de expertos para elegir al Mejor Guardameta, en el periodo que fue del 8 de agosto al 18 de diciembre de 2022.

El más votado recibirá el trofeo en una Gala FIFA que tendrá lugar el próximo día 27 de febrero en París, donde también se premiará a otros futbolistas.