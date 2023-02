Copa de la Liga

Almirón es uno de los mejores en las semis

El paraguayo del Newcastle, Miguel Almirón, fue nominado junto a otros tres futbolistas, como Player of the Round (Jugador de la Ronda), uno de los mejores de las semifinales de la Copa de la Liga, o Copa Carabao por razones comerciales. Además, fue elegido su compañero Sean Longstaff, autor de un doblete en semis, uno de ellos con pase de Almirón. Por Manchester United, rival del Newcastle, fueron nominados Bruno Fernández y Marcus Rashford. La final será el 26 de febrero.



Liga española

Denuncian insultos racistas contra Vinicius

LaLiga, entidad que organiza el fútbol español, presentó una denuncia en los juzgados de Palma de Mallorca por los insultos racistas recibidos por el delantero del Real Madrid, Vinicius, en el partido contra el Mallorca el domingo pasado.Tras analizar "las imágenes y los audios captados desde un lugar próximo a la grada del único fondo del estadio de Son Moix ocupado por público", LaLiga dio toda la información a los juzgados. No es la primera vez que el brasileño recibe estos insultos.