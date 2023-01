El Lille y el Nantes clasifican a cuartos

Lille clasificó a los octavos de final de la Copa de Francia al derrotar al Pau por 2 a 0, mientras que el Nantes, vigente campeón, necesitó llegar a los penales para eliminar al Thaon de quinta división. Lille no tuvo demasiados problemas contra el Pau, de la segunda división francesa. Un gol en contra del central marfileño Xavier Kouassi al minuto 37 puso tranquilidad en Lille para ir al descanso. En el segundo tiempo, un disparo de 30 metros del inglés Angel Gomes (79’) puso el definitivo 2-0.El Nantes necesitó exigirse más, pues debió recurrir a los penales para eliminar al modesto Thaon, que milita en Nacional 3, equivalente a la quinta división francesa. Luego de terminar el tiempo reglamentario con empate a cero, el guardameta Rémy Deschamps fue el héroe del vigente campeón, que se impuso desde los once metros por 4-2.



Argentina respalda a Bolivia como subsede

Dentro de la candidatura conjunta que Argentina comparte con Uruguay, Paraguay y Chile para la organización del Mundial de fútbol 2030, Argentina anunció que respalda la inclusión de Bolivia como subsede, según afirmó el ex presidente Evo Morales. El ex presidente boliviano (2006-2019) protagonizó un acto público en Avellaneda con la comunidad boliviana y allí informó que anteayer se reunió con el mandatario argentino Alberto Fernández, con quien pudo hablar, entre otros asuntos de fútbol.”Lo felicitamos por el tricampeonato (Mundial) y pedimos que pueda ayudarnos para que Bolivia sea subsede de este Mundial 2030”, indicó el ex mandatario, muy conocido por su afición al fútbol. Bolivia, de esta manera, quiere sumarse a la múltiple candidatura sudamericana para realizar el Mundial que marcará los cien años de esta competencia.



Borussia triunfa y quiere dar pelea

Borussia Dortmund ganó un partido muy atractivo por 4 goles contra 3 al Augsburgo y sigue en la pelea por incluirse entre los cuatro primeros que tienen acceso a la Liga de Campeones de Europa.Jude Bellingham abrió el marcador para los locales al minuto 29), pero Arne Maier empató para los visitantes a cinco minutos para el descanso (40). Antes de que se fuera la primera mitad, vinieron más goles. Nico Schlotterbeck volvió a poner por delante al Borussia Dortmund a los 42’, pero Ermedin Demirovic igualó en el descuento (45’+1). Jamie Bynoe-Gittens volvió a colocar a los locales con ventaja en el marcador. El Augsburgo no se rindió y logró empatar otra vez por medio de David Colina, aunque Giovanni Reyna marcó tres minutos después el que sería el 4-3. Lidera Bayern con 35 puntos, lo sigue Frankfurt con 30 y Union Berlín es tercero también con 30.