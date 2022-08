Leandro Paredes está cerca de la Juventus

Leandro Paredes, mediocampista argentino del París Saint-Germain, tiene un acuerdo con la Juventus para incorporarse al club italiano, por lo que ya no forma parte de la convocatoria para viajar mañana a Toulouse para jugar por la Ligue 1, anunció el entrenador del PSG, Christophe Galtier.”Leandro no formará parte de la convocatoria. He hablado con él después del entrenamiento. Sabemos que tiene un acuerdo con la Juventus, a la que nos vamos a enfrentar en no mucho tiempo (el 6 de septiembre en la primera jornada de la Liga de Campeones). Su cabeza está en otra parte, solo faltan los acuerdos entre los clubes. No le he incluido en el grupo para que prepare su marcha”, explicó Galtier. Paredes (volante de 28 años) llegó al París Saint-Germain en enero de 2019 procedente del Zenit San Petersburgo ruso (2017-2019).



Edinson Cavani: “Valencia es un club grande”

Edinson Cavani, recientemente incorporado al Valencia por dos temporadas, fue presentado a la sociedad valenciana ayer, y reconoció que el desafío de jugar en el club es “importante y lindo”.”Fueron días muy largos. No entraba el ansia de querer saber y llegar a este momento. Sabemos lo que representa el Valencia CF, lo que es, eso nos ilusiona y nos motiva para este nuevo desafío”, señaló.”Desde el primer momento, no es solo donde uno lo quieran, sino que haya interés de que uno esté y así fue. Siempre me demostraron el cariño, el deseo de estar aquí. Sé que el Valencia es un club grande, importante y eso es un desafío importante y lindo para mí. Vine aquí porque aquí se vive el fútbol con una pasión que a nosotros los futbolistas nos llena y nos motiva para salir a la cancha”, agregó.



Manchester United contrata a Antony

El extremo brasileño Antony Matheus, de 22 años, es nuevo jugador del Manchester United inglés, a falta del reconocimiento médico y el pase internacional. ”El Ajax (su anterior club) acordó una tarifa de transferencia de 95 millones de euros con el club inglés. Por variables, esa cantidad puede aumentar hasta los 100 millones de euros”, precisó la entidad neerlandesa en un comunicado. Antony es ex jugador del San Pablo brasileño, y en el Ajax hizo 47 goles antes de llamar la atención de Manchester. Con la selección nacional de Brasil el jugador hasta ahora sumó dos tantos. Además, Antony consiguió dos títulos ligueros con el Ajax y el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es el cuarto fichaje más caro de la Premier por detrás del francés Paul Pogba al propio United, del belga Romelu Lukaku al Chelsea y de Jack Grealish al Manchester City.