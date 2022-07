Lewandowski: “Estoy aquí para ayudar”

El delantero Robert Lewandowski (foto) explicó, a su llegada a Miami, el principal motivo que le ha llevado a dejar el Bayern de Múnich y fichar por el Barcelona, y que no es otro que devolver al equipo a la élite europea. “Estoy aquí para ayudar al Barça a volver a lo más alto y ganar tantos títulos como sea posible”, afirmó a su llegada a Estados Unidos, donde los azulgranas han iniciado su gira de pretemporada. ”Los últimos días han sido largos, pero al final el acuerdo se ha hecho realidad. Estoy preparado para afrontar este nuevo reto en mi carrera. Soy un jugador al que le gusta ganar partidos y títulos”, manifestó a los medios de la entidad azulgrana.



Vidal fue presentado oficialmente en Río

El centrocampista chileno Arturo Vidal fue presentado como nuevo jugador del Flamengo, un equipo cuya camiseta siempre soñó con vestir según confesó. “Estoy muy feliz, era mi sueño y falta todavía un poquito más para ser el hombre más feliz, que es entrar a la cancha con la camiseta (número 32) del Flamengo. Ese será mi momento más feliz”, señaló el futbolista de 35 años durante su presentación en la sede deportiva del club.”Vengo a ganar títulos, si no me hubiese quedado en Chile para disfrutar de mis vacaciones”, aseguró Vidal en respuesta a una declaración del ex internacional brasileño Cicinho, quien dijo esta semana que el chileno había llegado a Brasil en el final de su carrera, más para “divertirse”.



Inoxidable Ibrahimovićc renueva con Milan

“El AC Milan está feliz de anunciar la renovación del contrato de Zlatan Ibrahimovic hasta el 30 de junio de 2023. El delantero sueco continuará llevando el número 11”, anunció el club italiano ayer, dando a conocer la extensión por un año del contrato del sueco de 41 años. El delantero jugó poco la pasada temporada, afectado por varias lesiones en los tendones de Aquiles y en la rodilla izquierda. Sin embargo, siempre que pudo fue una opción en el equipo que ganó el Scudetto 2021-2022.Ahora Ibrahimovic deberá respetar una convalecencia de siete u ocho meses, lo que le impedirá jugar antes de 2023. Al club italiano esta lesión que arrastra el jugador no le importó, pues es casi seguro que este disponible solo 6 meses.