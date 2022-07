Almirón y su doblete para el Newcastle

El compatriota Miguel Almirón aportó ayer un doblete en la goleada del Newcastle en su primer amistoso de pretemporada.

El Newcastle disputó un compromiso de carácter amistoso con triunfo de 5-1 ante el Gateshead Football Club, equipo de la sexta división de Inglaterra, con el aporte goleador del mediocampista Miguel Almirón, autor de un doblete. El futbolista que finalmente seguirá defendiendo la camiseta de las Urracas arrancó de titular mostrando buenos movimientos, su ya conocida entrega y le sumó goles al anotarse en la lista de artilleros del Newcastle con dos conquistas. Estos goles le servirán a Miggy para ganar en confianza de cara a lo que será la temporada 2022/23 donde iniciará su cuarta temporada tras llegar en el 2018 desde el Atlanta de EEUU.











Blatter y Platini fueron absueltos de corrupción

El Tribunal Penal Federal absolvió ayer a los ex presidentes de la FIFA, Sepp Blatter, y de la UEFA, Michel Platini, en un proceso por corrupción por un pago de dos millones de francos suizos (2 millones de euros) que el primero le hizo al segundo. La Fiscalía había solicitado 20 meses de prisión condicional contra ambos, pero en cambio el tribunal consintió una indemnización de 20.000 francos por daños morales en favor de Blatter, quien dirigió la FIFA durante 17 años. La indemnización total para Blatter entre 1998 y 2015 se eleva a unos 100.000 francos suizos si se incluye la indemnización por los gastos incurridos en el proceso. Al ex capitán y entrenador del equipo nacional de Francia se le concedió una indemnización total de 142.000 francos, pero este renunció a la parte correspondiente al daño moral.



Enciso fue protagonista en su debut inglés

Ayer, el delantero paraguayo Julio César Enciso debutó oficial con su nuevo equipo, el Brighton & Hove Albion que igualó 0-0 ante el Royale Union Saint-Gilloise de Bélgica, en un encuentro carácter amistoso. La Joya realizó un gran partido, sobre todo en el primer tiempo. Incluso, tuvo un tiro libre que casi terminó en gol. Además de todo eso, fue protagonista de una acción particular cuando a los 30’, en un tiro libre a favor del equipo adversario, se paró frente al capitán rival para no dejar jugar rápido y recibió primeramente un empujón, para luego pasarse repetidas veces la pelota, hasta que el árbitro tuvo que intervenir.