Gattuso llegó y habló en el Valencia

”Queremos jugadores que tengan ganas, fuego, que quieran apostar. Jugadores que creen que jugar en el Valencia es como hacerlo en el Madrid o en el Barcelona. Me gustaría jugar con jugadores que han fracasado, con perfil perdedor, pero que crean en este equipo”, señaló en su presentación el nuevo entrenador del Valencia, el italiano Gennaro Gattuso, quien llega por dos temporadas.







Carlos Bilardo sacó complejo a Valdano

El ex futbolista Jorge Valdano aseguró ayer que el entrenador Carlos Bilardo terminó con su complejo de Superman tras pensar que podía recuperarse de una hepatitis para disputar la Copa del Mundo de 1990. “Me sometí a un suplicio físico y una semana antes de empezar el Mundial (Italia 1990) me dice no te veo; si tenía un complejo de Superman, me lo resolvió Bilardo”, explicó.



Ginóbili es accionista de una startup

El ex basquebolista Emanuel Ginóbili se sumó como accionista a la startup (empresa emergente) Kavak, relacionada con la industria automotriz, según informó la empresa en un comunicado. "Sentimos que 'Manu' representa los valores y la cultura que vivimos y promovemos dentro de la compañía: nos entrenamos todos los días para ser los mejores", sostuvo Jaime Macaya, ejecutivo de Kavak.