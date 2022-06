Final inédita en París: Swiatek vs. Gauff

La número 1 y gran favorita al título Iga Swiatek se citó con la joven Coco Gauff, quien a sus 18 años jugará su primera final de un Grand Slam. Swiatek, quien lleva la impresionante marca de 34 victorias consecutivas, (a uno de las 35 de Venus Williams, la mejor del siglo) aspira a ganar su segundo Roland Garros luego de deshacerse de la rusa Daria Kasátkina por 6-2 y 6-1. En un duelo entre dos jugadoras que nunca habían jugado una semifinal de Grand Slam, Gauff venció a la italiana Martina Trevisan por 6-3 y 6-1.”Ahora mismo me siento un poco en ‘shock’. No sabía cómo reaccionar tras el partido. Me he quedado sin palabras”, dijo Gauff inmediatamente después de su victoria, en la entrevista en la pista. Con esta victoria, Gauff se convierte en la finalista más joven de un Grand Slam desde que la rusa María Sharápova ganara Wimbledon en 2004.



Brasil se paseó en Corea del Sur: 1-5

En el estadio mundialista de Seúl, la selección brasileña derrotó por 5-1 a Corea del Sur ayer en partido amistoso y de preparación de ambas selecciones para su participación en el Mundial de Qatar. Richarlison, Neymar, dos goles de penal, Coutinho y Gabriel Jesús los autores de los goles de un contundente Brasil que tuvo en frente una Corea del Sur que descontó mediante Hwang Ui-jo.Los goles de Neymar sirvieron sumó que el delantero sumara oficialmente su tanto número 73 con la camiseta del Scratch. De esta manera, el jugador del París Saint Germain francés quedó a cuatro tantos de igualar la histórica marca que posee la leyenda Pelé, con 77 anotaciones con la Verdeamarela.El próximo amistoso de los de Tite es el lunes 6 de junio contra Japón.



Lloris se lamenta por la imagen de Francia

Después de que durante la última temporada de la Ligue 1 y en la final de la Liga de Campeones los estadios de Francia registraran hechos de violencia, el arquero titular de la selección campeona del mundo, Hugo Lloris, se lamento que estos hechos no son “una buena publicidad para nuestro país”. ”De una manera muy general, lo que hemos podido ver en Francia en diferentes estadios, no es una buena publicidad para nuestro país y mucho menos para el fútbol francés”, afirmó el capitán de los Blues en rueda de prensa desde el Stade de France de Saint-Denis, donde hoy Francia recibirá a Dinamarca por la Liga de Naciones (14:45). “Espero que los interrogantes sean solucionados por todos los responsables. Incluso si esta final no dependía únicamente de los franceses, no es lo que queremos ver”, aseguró Lloris.