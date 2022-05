Ávalos marca, pero Argentinos se elimina

Tigre se impuso por 3-1 en la definición por penales ante Argentinos Juniors y jugará la final de la Copa de la Liga Profesional del fútbol argentino. En esta instancia se medirá ante Boca Juniors, que el sábado eliminó por la misma vía a Racing Club. Se trata de que reeditarán la final de la Copa de la Superliga de 2019, cuando Tigre ganó el único título de su historia, dirigido por Pipo Gorosito. En los 90’ el juego terminó 1 a 1. Alexis Castro abrió para Tigre, Gabriel Ávalos lo empató (también anotó su penal). La final se disputará el próximo domingo, desde las 16:00, en el estadio Mario Alberto Kempes, de la ciudad de Córdoba.



El Bremen vuelve a la Bundesliga

El Werder Bremen confirmó ayer su retorno a la Bundesliga, tan solo una temporada después de bajar. Su ascenso se dio luego de derrotar en la última jornada de la segunda división alemana al Regensburg por 2-0.Le bastaba un punto al equipo que dirige Ole Werner para acompañar en el ascenso directo al Schalke, que ya había clasificado con anterioridad, y no dejó escapar la oportunidad. Un gol a los diez minutos de Niclas Fullkrug y otro a los 51 de Marvin Ducksch le bastaron para sellar el triunfo en el Weserstadion de la ciudad de Bremen y con ello la vuelta a la máxima categoría del fútbol alemán. El Werder Bremen es el cuarto club con más títulos de la Bundesliga, con cuatro, el último en 2004.



Sevilla saca el resultado y está en Champions

Sevilla empató 1-1 contra el Atlético de Madrid, que lo confirma en la cuarta posición y, por tanto, su clasificación a la próxima Liga de Campeones, al término de la fecha 37 de la liga española.Los de Julen Lopetegui partieron perdiendo desde el gol a la media hora del uruguayo José María Giménez. En la recta final del partido, Youssef En Nesyri, devolvió la igualdad al marcador (85’), un empate que sabe a victoria para el Sevilla, que podrá afrontar la última jornada con tranquilidad. Betis (5º), pese a su victoria 2-0 contra el Granada, ya no puede optar por la Liga de Campeones, esto por el empate de su vecino.



Hoy es último juego de Dybala con la Juve

El futbolista argentino de 28 años, Paulo Dybala, oficializó su salida de la Juventus. Hoy cuando juegue contra la Lazio (14:45), disputará el último choque ante los tifosis, en el Juventus Stadium, en la penúltima fecha de la Serie A italiana.”Mañana (hoy) será mi último partido con esta camiseta. Es difícil de imaginar, pero será nuestra última despedida. No será fácil, pero entraré al campo con una sonrisa y la frente alta sabiendo que he dado todo”, señaló en Instagram el delantero argentino. “Pensé que estaríamos juntos aún más años, pero el destino nos pone en caminos diferentes. Nunca olvidaré todo lo que me hiciste vivir, cada partido, cada gol”, añadió. Dybala consiguió doce títulos en la Juventus, club con el que anotó 115 goles.