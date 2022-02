Inter empata y el Milan puede ser puntero

No era un rival fácil ni mucho menos. El hasta hoy puntero de la Serie A italiana, Inter, rescató un empate 1 a 1 en LA visita a su escolta, Nápoli. Lorenzo Insigne marco para los napolitanos, Edin Dzeko para los milaneses. Este resultado permite al Milan aspirar al liderato del torneo cuando enfrente a la Sampdoria, a las 08:30.Los nerazzurri sacan de manera provisional un punto a los napolitanos y dos a los rossoneri.Por otro lado, el Torino de Antonio Sanabria cayó de local por 1-2 contra el Venezia. El paraguayo fue titular, pero fue cambiado en el segundo tiempo. Venezia salió de la zona de descenso.







City no deja dudas: Aplastó al Norwich

Manchester City triunfó por 4 a 0 sobre el Norwich, por la jornada 25 de la Premier League. Los ‘Citizens’ se impusieron gracias al hat-trick del delantero Raheem Sterling (minutos 31, 70, 90+1) y al tanto del centrocampista Phil Foden (48).El equipo de Pep Guardiola aventaja por 12 puntos a su perseguidor más inmediato, Liverpool, que cuenta por su parte con dos partidos menos en los que, cuando los juegue, intentará achicar las diferencias con el City.Antes de la goleda ciudadanas Manchester United fo pudo cerrar un partido en el que se puso por delante, con un 1-1 en Old Trafford ante el Southampton.Los Diablos Rojos siguen en quinto puesto con 40 unidades, las mismas que el West Ham, 4º y último clasificado virtual a la Champions.



Real no pasó del empate ante el Villarreal

El líder de la liga española, Real Madrid, empató sin goles contra Villarreal, en un partido en el que el local fue superior en gran parte del juego, pero en el tramo final fue avasallado por el equipo de Carlo Ancelotti, que no pudo no obstante abrir el marcador a pesar de haber estrellado dos remates en los palos. Real Madrid registró así su quinto empate consecutivo en la Cerámica. En otro juego sabatino, el Cádiz de Santiago Arzamendia tampoco pasó del cero de local contra Celta de Vigo, por lo que se mantiene en la zona de descenso del torneo español. Arzamendia no tuvo minutos en el encuentro.



Lyon ganó y acecha los puestos europeos

Tras imponerse 2-0 al Niza que era el escolta del PSG, Lyon confirmó su buen momento luego de haber caído la semana pasada ante el Mónaco, y se acerca a los puestos de clasificación a torneos de Europa.Con goles de Moussa Dembélé (8) y del camerunés Karl Toko Ekambi (52), Lyon volvió a la senda victoriosa y suma 37 puntos, empatado con el Rennes (6º), que el viernes perdió con el líder París Saint Germain, a cinco del Niza, tercero, una plaza que obliga a pasar por la previa de la Champions.La derrota del Niza puede favorecer al Marsella de Jorge Sampaoli, que juega contra Metz y podría ampliar la ventaja respecto al Niza en cuatro puntos. En otro encuentro disputado ayer, Lille le ganó 1 a 0 al Montpellier con gol del portugués Xeka.