Uruguayo Cáceres llega al Levante

El internacional uruguayo Martín Cáceres fue presentado como nuevo defensa del Levante español. En sus primeras alocuciones como jugador del club valenciano, aseguró que cree en la permanencia de uno de los colistas en la tabla de la Liga española.”Sé que se trata de una situación complicada (es colista), pero vine a aportar lo mejor de mí futbolística y personalmente. El ‘feeling’ que tuve con el míster no lo tuve con otra gente que hablé y eso me llegó más que cómo se iba a jugar”, explicó el jugador celeste en su presentación. “Soy de pocas palabras, pero hablé con él diez minutos y me terminó convenciendo y le dije que le daba mi palabra que se arreglaría pronto y vendría”, explicó el futbolista de 34 años últimamente en la Fiorentina de Italia.



Aubameyang: “Barça volverá al top”

El último fichaje del Barcelona antes del cierre de la ventana de pases, el francés Pierre-Emerick Aubameyang, está seguro de que “vamos a volver al top”, palabras que dijo en su presentación como nuevo jugador del club catalán.”Estoy listo para jugar y ayudar, y sé que vamos a volver al top poco a poco”, afirmó Aubameyan.”Siempre he tenido un sueño de jugar en la Liga y pienso que es una oportunidad para mí increíble”, aseguró el delantero, que estuvo acompañado en su presentación por el presidente del Barça, Joan Laporta. ”Incorporamos un jugador de primer nivel, que ha querido venir y ha hecho un esfuerzo para venir al Barça”, consignó Laporta, asegurando a su nuevo fichaje que “cuando estén saneadas las finanzas, el Barça es agradecido con las personas que han ayudado” al club.







Eriksen es el mejor fichaje de Brentford

El danés Christian Eriksen no es solo el mejor fichaje de este año para el Brentford inglés, sino el de toda historia. Así al menos lo dijo el propio club de la Liga Premier, en la persona de su nuevo entrenador Thomas Frank. Este aseguró que Eriksen es “potencialmente, (el) mejor fichaje de la historia del club”. El jugador proveniente el Inter italiano había sufrido durante la Eurocopa del año pasado una parada cardiorrespiratoria que lo alejó de las canchas. “Lo que sucedió en junio fue un shock para todos”, reconoció Frank. “El día que Christian entre en el terreno de juego será un día increíble. Verlo en el campo pronto va a ser un gran día", expuso el técnico en declaraciones recogidas en la página web oficial de su club, mientras divisa “el día que entre al campo” y afirmó que será “ un poco milagroso”.