LaLiga

Xavi debuta con triunfo en el derbi catalán

El Barça no brilló, pero la puesta en escena del primer partido de Xavi Hernández en el banquillo explicó un cambio de forma de hacer y un incremento en el estado de ánimo del equipo azulgrana, que se vio confirmado con el triunfo por 1-0 ante el Espanyol en el Camp Nou con un gol de Memphis de Depay de penalti nada más empezar el segundo tiempo. El equipo culé marcha sexto aún en la tabla con 20 puntos. El líder es el Sevilla con 28 puntos, compartidos con la Real Sociedad, el Madrid está tercero con 27. El Merengue juega hoy ante Granada (12:15) y Real Sociedad ante Valencia (17:00). Ayer Sevilla empató 2-2 con Alavés; Atlético Madrid 1-0 a Osasuna.



Premier League

El Chelsea sigue más líder que nunca

Con los goles de Antonio Rudiger, N’golo Kanté y Christian Pulisic, el Chelsea aumentó a seis puntos su ventaja al frente de la tabla y a la espera de que se complete la jornada y jueguen sus perseguidores Manchester City y West Ham United.

El Chelsea se queda con 29 puntos al frente de la tabla, seis más que City y West Ham, mientras que el Leicester es décimo segundo con 15 unidades.

El equipo de Miguel Almirón -quien no jugó-, no pudo vencer al Brentford, empataron 3-3, y siguen en el fondo de la tabla, con tan solo 6 puntos.

Liverpool sigue al acecho momentáneo, goleó 4-0 al Arsenal y está 2° con 25 pts.



Serie A Italiana

Derrota del Milan y hoy juega el Napoli

El Milan encajó su primera derrota de la temporada en la Serie A en su visita al estadio Artemio Franchi de Florencia, donde fue superado por la Fiorentina (4-3).

El equipo rossonero que está en la punta con 32 puntos con el Napoli, que tiene un bravo partido hoy con el Inter de Milan (14:00). La Lazio derrotó 3-0 a Salernitana; Atalanta despedazó 5-2 a Spezia; por su parte la Juve venció a Lazio 2-0, pero aún está séptimo en la tabla, de momento fuera de la zona de clasificación europea, con tan solo 21 puntos.

Otros partidos para hoy: Bolonia del Ropero Santander juegan ante el Venezia (11:00); la Roma vs. Genoa (16:45), entre otros juegos.