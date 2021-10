Cádiz pierde 2-0 y Arza no ingresa

Español de Barcelona le propinó al Cádiz de Santiago Arzamendia su segunda derrota en los últimos cuatro juegos de la Liga española, misma cantidad de lances en los que no conoce la victoria el conjunto andaluz al que llegó para esta temporada el lateral paraguayo. Fue un 2-0 sin demasiado margen para la objeción, gracias a dos goles que llegaron en momentos claves del encuentro: el primero en tiempo de descuento de la primera mitad, por intermedio de Raúl de Tomás (45’+1); el segundo gracias a Ribaudo a los 65’, cuando más intentaba llegar a la igualdad la visita, donde Arzamendia no ingresó a pesar de los cinco cambios reglamentarios hechos. El fútbol español está liderado por la Real Sociedad con veinte puntos tras nueve fechas, seguido de Real Madrid, Sevilla, Atlético de Madrid y Osasuna, todos con 17.



Toluca, de Samudio, cae al tercer puesto

Luego de perder el fin de semana 2-0 contra Guadalajara, Toluca, del paraguayo Braian Samudio, se encuentra en el tercer puesto del torneo mexicano con 21 puntos, siete menos que el América de los también paraguayos Bruno Valdez y Richard Sánchez.Samudio ingresó en el segundo tiempo en la derrota de su equipo, que cayó merced a dos goles por Huera y Cisneros en favor de las Chivas.Las Águilas del América, que ganaron el sábado por 0-1 del San Luis, se afianzaron como líderes del torneo Apertura. América, quien contó con Valdez entre los titulares y con Sánchez en el banco, ganó con un gol de última hora del colombiano Roger Martínez y tiene 28 puntos y es el puntero. Segundo es Atlas con 22. Hoy abren la jornada 14 (21:05), precisamente, el América y el Santos Laguna.







Roger Federer sale del Top 10 del mundo

Roger Federer quedó fuera del Top 10 mundial por primera vez desde hace casi cinco años, en la clasificación ATP publicada ayer, tras el torneo de Indian Wells, ganado por Cameron Norrie, que sube once plazas, para ser decimoquinto a nivel mundial.La ausencia del suizo en Indian Wells le costó 480 puntos, lo que, conjugado al recorrido en California (eliminado en cuartos de final) del polaco Hubert Hurkacz, ahora décimo mundial, le hace pasar de la novena a la undécima posición de la clasificación ATP, al ser también superado por el noruego Casper Ruud, noveno mundial. El campeón suizo, tras un año 2020 casi en blanco debido a la pandemia del Covid-19 y de dos operaciones en la rodilla derecha, regresó a la competición en primavera. Pero tras trece partidos disputados, puso término a su temporada tras Wimbledom.