Giggs no dirigirá a Gales en la Eurocopa

El seleccionador de fútbol de Gales y ex estrella del Manchester United inglés, Ryan Giggs, fue acusado formalmente este viernes de agredir a dos mujeres, por lo que no dirigirá al equipo galés durante la Eurocopa, según lo anunció su federación (FAW).”A la luz de esta decisión, la FAW puede confirmar que Robert Page asumirá el papel de entrenador de la selección nacional masculina para el torneo Eurocopa 2020 de este verano (boreal) y le asistirá Albert Stuivenberg”, precisó en un comunicado la entidad galesa.Los dos cargos por agresión que soporta Giggs están relacionados con un incidente ocurrido el 1 de noviembre de 2020 en el domicilio de este en Worsley, cerca de Salford, siendo una de las dos mujeres implicadas su pareja en aquel momento. “Me declararé inocente ante la corte y tengo ganas de limpiar mi nombre”, afirmó Giggs.



Samudio anota, pero Piris Da Motta gana

El delantero paraguayo Braian Samudio (foto) marcó por segunda fecha consecutiva para Çaykur Rizespor, en el partido en el que cayó por 2-1 ante el Gençlerbirlii, del ex Rubio Ñu y Olimpia Robert Piris Da Motta. El partido fue la trigésima quinta jornada de la Superliga turca. Con este triunfo, el equipo de Piris acumula 35 unidades, sigue en zona de descenso (puesto 19), pero tiene a la vista la permanencia de la que se quedó a solo dos puntos de forma provisoria.En tanto, el Çaykur Rizespor cortó su racha importante de triunfos, tiene 42 unidades y ocupa la undécima posición. Samudio venía de marcar en la fecha pasada, al igual que Piris Da Motta.La Primera División turca es liderada por el Besiktas, con 72, seguido por el Fenerbache con tres menos y por el Galatasaray con 66.