Lucas Prato se va cedido al Feyenoord

El delantero de River Plate Lucas Pratto, de 32 años, es nuevo jugador del Feyenoord holandés, en principio por seis meses, según informó el director deportivo del Millonario Enzo Francescoli.“El jugador nos vino a hablar para que se hiciera caso al pedido. Estaría viajando a hacer la revisión médica mañana. En otros momentos hubo otras posibilidades y en este momento Lucas habló conmigo y con el director técnico. Decidió esto, seguir su carrera ahí. Le hicimos caso al pedido, veremos cómo termina. Se irá ahora”, dijo el dirigente uruguayo y ex futbolista al canal ESPN.Prato, de 32 años, perdió el puesto hace casi dos temporadas y no es la primera opción de Marcelo Gallardo en River.



Barcelona despide el año con un empate

En uno de sus peores años de los últimos tiempos, el Barcelona español despidió el 2020 con un desabrido empate 1-1 en el Camp Nou contra el Eibar que logró un punto en dicho campo por primera vez en su historia.El partido comenzó bien para los catalanes, con un penal sancionado a su favor a instancias del VAR, pero ante la ausencia en cancha por lesión de Lionel Messi (no en el estadio) Braithwaite asumió la responsabilidad y tiró desviado su remate. La primera etapa terminó con la sensación de que la visita podía aspirar a más, lo que se vio confirmado cuando la presión alta dio resultado y Kike batió a Ter Stagen. Poco, sin embargo, le duró la alegría al Eibar con el empate final de Dembelé.



ATP oficializa calendario del primer trimestre

El circuito masculino profesional de tenis (ATP) dio a conocer ayer su calendario para el primer trimestre de 2021. En él no figura el tradicional primer Masters 1000 del año en Indian Wells, que fue aplazado. Marcado por el recrudecimiento de los contagios en EEUU y Europa, el primer ATP 500 de 2021 tendrá lugar en Róterdam (Holanda) del 27 de febrero al 7 de marzo y el primer Masters 1000 será el de Miami (Estados Unidos), del 22 de marzo al 4 de abril.El Abierto de Australia, el primer Grand Slam anual, empezará tres semanas después de la fecha habitual de inicio (8 al 21 de febrero). A fines del mismo mes habrá dos ATP 250, uno en Córdoba (Argentina) y otro en Montpellier (Francia).