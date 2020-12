Final mexicana con presencia paraguaya

Hoy se disputa la segunda final del fútbol mexicano entre Pumas de la UNAM y el León. El choque está marcado para las 23:30 de nuestro país en el estadio León. En la ida fue empate 1-1 en donde se hizo sentir en el marcador para los universitarios el delantero paraguayo Carlos González. Otro compatriota que tuvo acción fue el extremo Juan Manuel Iturbe. Ambos están anunciados como titulares en Pumas que buscará quedarse con el título.







Stuttgard le dio una cachetada al Dortmund

Stuttgard aplastó ayer por 1-5 al Borussia Dortmund en el mismísimo Signal Iduna por la fecha 11 de la Bundesliga de Alemania.

En otro compromiso, el Bayern Múnich igualó 1-1 ante el Union Berlín y alcanzó 24 puntos para compartir liderato con el Leipzig. Para destacar el empate 1-1 del Borussia Monchengladbach ante el Herta Berlin del defensor paraguayo Omar Alderete, quien estuvo en la banca de suplentes pero no ingresó.





Agenda de partidazos para hoy en la Serie A

Hoy juegan los equipos grandes de Italia en una agenda cargada de mucho fútbol por la fecha 11 de la Serie A. En primer turno, el Inter, luego de su dolorosa eliminación en Champions, visita al Cagliari a partir de las 8:30. A las 11:00 tres muy buenos compromisos; Atalanta vs. Fiorentina, Bologna vs. Roma y Napoli recibiendo en el estadio Diego Armando Maradona a la Sampdoria. A las 14:00 Juventus de Cristiano Ronaldo visitará a la Genoa y a las 16:45 el líder Milan visitará al Parma cerrando la fecha 11 del apasionante torneo italiano.