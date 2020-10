Interesante cartelera en el fútbol español

La fecha 8 de la Liga española prosigue hoy con cuatro partidazos. A primera hora, desde las 10:00, el Real Madrid recibe al Huesca. Un poco más tarde, a las 12:15, Athletic Bilbao juega de local ante el Sevilla. Por la tarde, Osasuna recibe al Atlético de Madrid desde las 14:30 y Barcelona visita al Alavés desde las 17:00 horas. Mañana juega el Betis del paraguayo Antonio Sanabria ante el Elche (10:00).



Presencia paraguaya en la Premier League

Hoy se disputarán 3 partidos por la fecha 7 de la Premier League, uno de ellos con presencia paraguaya: el West Ham, con Fabián Balbuena, medirá de visitante al Liverpool desde las 14:30 horas. Antes, el Manchester City visitará al Sheffield United desde las 09:30 y Chelsea se enfrentará al Burnley desde las 12:00. El Newcastle de Miguel Almirón juega mañana ante el Everton desde las 11:00.



Comienza la fecha 6 de la Serie A italiana

Tres partidos abrirán hoy la sexta fecha de la Serie A italiana. Desde las 11:00, Crotone recibirá la visita del Atalanta. A las 14:00, el Inter recibirá al Parma, mientras que desde las 16:45, el Bologna del delantero paraguayo Federico Santander medirá al Cagliari. La jornada prosigue mañana con duelos interesantes: Udinese vs. Milan, Spezia vs. Juventus, Napoli vs. Sassuolo y Roma-Fiorentina.