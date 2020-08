Duelo de paraguayos en el fútbol mexicano

La tercera fecha del fútbol mexicano tendrá hoy un duelo especial de paraguayos en el partido que jugarán Pumas y Juárez. En el equipo felino están para arrancar Carlos González y Juan Manuel Iturbe, mientras que en la visita está anunciado Víctor Gustavo Velázquez. Darío Lezcano viene saliendo de una lesión y William Mendieta está a consideración del entrenador como una de las alternativas. El juego está marcado para las 13:00 en el estadio Olímpico Universitario. Pumas viene de ganar sus dos partidos y de triunfar ante Juárez será el único líder del fútbol mexicano. La visita marcha invicta con una victoria y un empate. Otro partido marcado para hoy es el que jugarán Atlético San Luis y Atlas de Guadalajara en el estadio Alfonso Lastras Ramírez, a las 20:00.



Los Romero volverán a San Lorenzo

Ángel y Óscar Romero culminaron el ciclo de entrenamientos que dispuso la Asociación Paraguaya de Fútbol en el predio de la Albiróga y volverán a sumarse a los trabajos de San Lorenzo de Almagro. Los Mellis se sumarán al plantel cuervo que fue sometido a pruebas de Covid-19 en los últimos días previo al primer entrenamiento del entrenador Mariano Soso. Los Romero cumplieron ayer un año de haber arribado a San Lorenzo de Argentina. La cuenta oficial en redes sociales de los hermanos se pronunció respecto a este acontecimiento. “Cumplimos un año de tomar la decisión de jugar juntos en esta gran institución”, decía parte del texto.



Autocrítica de Cristiano tras quedar fuera

Cristiano Ronaldo expuso en sus cuentas oficiales sus sensaciones tras no haber conseguido el objetivo de avanzar a cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa. “La temporada 2019/20 terminó para nosotros, mucho más tarde de lo habitual, pero antes de lo que esperábamos. Ahora es momento de reflexionar y de analizar los altibajos porque el pensamiento autocrítico es el único camino para mejorar”, decía parte del mensaje del cinco veces Balón de Oro. Juventus venció 2-1 al Lyon pero no le alcanzó para meterse en cuartos de final de la máxima competición a nivel de clubes en Europa, un trofeo que la Vecchia Signora no logra desde 1996.