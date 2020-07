La Libertadores vuelve el 15 de setiembre

Con el partido entre campeones de América, Colo Colo de Chile y Peñarol de Uruguay, volverá a rodar la pelota en la Copa Libertadores, el 15 de setiembre próximo, según anunció ayer la Conmebol. Dos días después jugará el vigente monarca, Flamengo de Brasil, contra el también consagrado en 2019 en la Sudamericana, Independiente del Valle de Ecuador. Sesenta y cuatro partidos divididos en cuatro grupos se jugarán entre el 15 de setiembre y el 22 de octubre. Olimpia vuelve a competir el mismo 15, contra el Santos en Brasil, a las 20:30, en Vila Velmiro. Libertad y Guaraní juegan dos días después en Asunción, contra Boca Juniors y Tigre de Argentina, a las 20:00 y 20:30, respectivamente, en La Nueva Olla.



Juventus vence y está cerca del título

Con dos goles de Cristiano Ronaldo la Juventus de Turín venció por 2-1 a la Lazio y prácticamente tiene asegurado el título de campeón del calcio en su temporada 2019/2020, excepto una catástrofe. A falta de cuatro fechas para la culminación del torneo italiano, Juventus tiene 80 puntos, ocho más que Inter y nueve más que Atalanta.El delantero portugués facturó por duplicado en los minutos 51 y 54 de un partido muy disputado contra el 4º en la tabla y escolta de la Juve antes de que llegara la pandemia. De hecho, Lazio fue uno de los equipos a los que más le ha acostado adaptarse al modo Covid: perdió cuatro de cinco partidos desde la reanudación. A los 83 descontó Ciro Inmobile, goleador del torneo junto a Ronaldo, que puso así cierto suspenso al final.



El Brighton se salva ante Miguel Almirón

El Brighton consiguió un empate sin goles de local frente al Newcastle del futbolista paraguayo Miguel Almirón (quien estuvo hasta el minuto 85, foto der.), y así se hizo con el punto que le faltaba para salvarse del descenso en la Premier League. En un partido sin demasiadas emociones, ambos equipos se fueron satisfechos con el marcador. Las Urracas no persiguen ningún objetivo en este tramo final del torneo, pues aseguraron su permanencia como el Brighton y no aspiran a ninguna copa internacional desde su lejano decimotercer puesto. El equipo de Steve Bruce acumula cinco juegos sin ganar y más bien se prepara para reforzarse y pelear mejores puestos la próxima temporada.



Napout con Covid-19 y un nuevo pedido

Tras confirmarse que el ex dirigente paraguayo Juan Ángel Napout padece coronavirus, su defensa jurídica alega que es “urgente" su internación en un centro privado o la prisión domiciliaria. Su abogado, el paraguayo José González Macchi, dijo a la agencia Efe que la renuncia de Napout a recurrir a su condena puede permitir que cumpla la misma en Paraguay. Según explicó el letrado, esto es posible gracias al Tratado Interamericano del Traslado de Condenados. El pedido ya fue viabilizado. González Macchi explicó que Napout todavía no recibió tratamiento médico.Napout fue declarado culpable y condenado por conspirar para cometer crimen organizado y por fraude electrónico. Se embolsó, según la justicia, al menos 3,3 millones de dólares en sobornos pagados por empresas.