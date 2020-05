El desplome del precio de Paul Pogba

Antes costaba más de 200 millones de euros, ahora podría llegar por 84 millones de la moneda europea a Real Madrid. Si bien no existen conversaciones nuevas entre el Manchester United y el club merengue, pero según el sitio transfermarkt.es el jugador francés, campeón del mundo en Rusia 2018, podría sentarse a negociar por mucho menos de lo que costaba antes de la pandemia del Covid-19.

El United ha sido un gran aliado del Real en negocios pasados y Pogba podría ser uno más de la lista que forman Cristiano Ronaldo, Beckham, Van Nistelrooy y otros.



Xavi aún no está capacitado para el Barcelona

Cuando hace unos meses el Barcelona de Cataluña todavía estaba a la búsqueda de un técnico, no quedaban dudas de que el nombre del recientemente alejado de dentro de las canchas, Xavi Hernández, fue uno de los primeros en sonar y, también, en ser desmentidos.





Ayer, en una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, reconoció que todavía necesita “un poco más de experiencia” antes de sentarse en el banquillo azulgrana para dirigir al club que lo vio nacer en el fútbol y lograr sus más importantes títulos.

“Necesito un poco más de experiencia, entrenar al Barça es mi sueño”, señaló.