Cavani, muy cerca de llegar al Colchonero

El fichaje de Edinson Cavani por el Atlético de Madrid es cuestión de horas. Medios españoles han podido hablar con el entorno del jugador y han confirmado que en las próximas horas se va a aclarar la contratación del delantero uruguayo.

Las declaraciones en los últimos días del entrenador Thomas Tuchel y de Leonado, director deportivo del club parisino, han dado un giro, dejando entrever que el PSG dará facilidades para que salga Cavani, evidentemente, previo pago, ya que el jugador tiene contrato con la entidad presidida por Al Khelaifi hasta junio.

La última oferta que habría hecho el Atlético al PSG sería de 15 millones de euros más tres en variables, según adelantó L’Equipe.



Rojas y Romero están entre los destacados

Los paraguayos Robert Rojas y Ángel Romero fueron elegidos entre los mejores jugadores que dejó la fecha 17 de la Superliga Argentina.

Rojas realizó un partidazo en la victoria de visitante de River Plate por 1-0 ante Godoy Cruz, donde fue elegido la figura y permitió al Millonario ser líder solitario del torneo.

“La posición me acomoda y el sistema me está favoreciendo en el juego. Tengo amplia visión del campo y Gallardo me pide que sea la voz de la defensa”, expresó Rojas, que ahora es líbero en una línea de tres defensores.

Mientras que Ángel Romero integra el banco de suplentes de este equipo ideal, tras su buena actuación en el empate de San Lorenzo 1-1 ante Estudiantes de La Plata.