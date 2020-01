Inicio goleador para Roberto Moreira

El delantero paraguayo Roberto Moreira arrancó el año con un gol, en la victoria por 3-0 del Motagua ante Platense por la primera fecha del Torneo Clausura de Honduras.

Moreira, encara su tercer año con Motagua, en donde ya consiguió dos títulos además siendo máximo artillero del torneo apertura 2018. En 63 partidos disputados acumula un total de 31 goles demostrando su poderío goleador.



Superliga Argentina podría postergarse

Varios clubes que integran la Superliga Argentina propusieron postergar el re inicio del torneo programado para el viernes 24, debido a la participación de varios jugadores en el preolímpico Sub 23 que se disputará en Colombia.

Pese a esta intención, la AFA dio a conocer la terna arbitral para el juego de regularización entre Independiente vs. River Plate que debe jugarse el próximo domingo a las 19.10.



Andrés Cubas, la joya del mercado de pases

El volante paraguayo Andrés Cubas es el nombre que más suena en este mercado de pases. Actualmente en Talleres de Córdoba está siendo buscado por Boca Juniors y Fluminense de Brasil. “Cubas es de los jugadores más solicitados que hay. Ya lo llamó Berizzo para la Selección. Oficialmente no hay nada con Boca”, comentó el presidente de Talleres, Andrés Fassi. Cubas está tasado en cerca de USD 4.000.000.