Moreira anotó para Motagua en Honduras

Roberto Moreira se reencontró con el gol en la victoria del Motagua por 5-2 ante Vida en la fase final del torneo Apertura de Honduras.

El delantero paraguayo anotó tras seis partidos sin hacerlo, pero le valió su séptimo gol en este campeonato, un monto muy inferior a los 21 que marcó la temporada pasada donde terminó como máximo artillero de ese país.



Messi se confesó sobre Ronaldo

La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se volvió a reconfirmar con las declaraciones del argentino tras ganar su sexto balón de oro. “Por un lado, me gustaba tener cinco balones de oro y ser el único. Cuando Cristiano me igualó, admito que me dolió un poco, ya no estaba solo en la cima. Pero en ese momento Cristiano tenía méritos para llevarse el balón”, expresó.



Angelici disparó duro contra Riquelme

Daniel Angelici fue muy duro con Juan Román Riquelme: “Es un mitómano que dividió al vestuario y a la dirigencia”. El presidente de Boca disparó con munición gruesa contra el ídolo, en plena campaña electoral. Luego de los dichos del ex futbolista, el dirigente dio a entender que no lo quisieron comprar sino que fue el 10 quien se quiso ir.